Медики: если хотите пережить рак, следите за весом

Был проведен анализ Индекса массы тела (ИМТ) более 47000 жительниц Швеции, отследив, как этот показатель менялся у них в промежуток от 20 до 50 лет. Оказалось, почти у 1500 женщин после прихода менопаузы развился рак молочной железы или кишечника, передает «МедДэйли».

Сопоставив колебания ИМТ в молодости и зрелости с данными об исходе онкологического заболевания, ученые узнали: наличие лишнего веса (ИМТ более 25) снижает шансы на выживание в случае рака.