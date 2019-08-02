Медики: если хотите пережить рак, следите за весом

Лишний вес опасен для жизни. Как отмечает «Новости Mail.RU», каждый год жизни с избыточным весом в 20–50-летнем возрасте снижает уже в пожилом возрасте вероятность пережить рак груди или кишечника. Это актуально для женщин.
Был проведен анализ Индекса массы тела (ИМТ) более 47000 жительниц Швеции, отследив, как этот показатель менялся у них в промежуток от 20 до 50 лет. Оказалось, почти у 1500 женщин после прихода менопаузы развился рак молочной железы или кишечника, передает «МедДэйли».
Сопоставив колебания ИМТ в молодости и зрелости с данными об исходе онкологического заболевания, ученые узнали: наличие лишнего веса (ИМТ более 25) снижает шансы на выживание в случае рака.
Получалось, каждый год, проведенный с избыточным весом в промежутке между 20 и 50 годами, приводил к повышению риска смерти от рака груди на три процента, а от рака кишечника - на четыре процента. Чем больше ИМТ и дольше человек с ним живет, тем выше риск смерти.