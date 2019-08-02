Тийт Выза (64) – экономист с высшим образованием, который занимается в Тарту бизнесом, связанным с металлоломом. Он в хорошей форме и на первый взгляд крепок, как сталь. Его история началась теплым летом 2009 года, пишет Tartu Postimees.

Единственное, что омрачало тогда летнее настроение Тийта, - небольшая проблема со здоровьем. Он отправился с ней к семейному врачу, который отправил его на прием к урологу в поликлинику Маарьямыйза. Анализы показали: у него злокачественная опухоль предстательной железы.

Тийт вспоминает, что у мужчин в их роду и раньше встречалась эта проблема. Но каждый верит, что его эта беда обойдет стороной. На этот раз не обошла.

Ему пришлось решать, выбрать ли облучение или химиотерапию. Ему сказали, что, если он полностью откажется от лечения, по всем признакам он не протянет и двух лет.

Тогда Тийт обратился к знакомому хирургу, чтобы оценить, поможет ли операция. Хирург сказал, что может дать «гарантию» примерно на семь лет, и заметил, что после этого могут все-таки появиться метастазы. Так показывает жизнь.

Больному было необходимо принять решение, жить ли два года или семь лет, не зная, как они на самом деле сложатся.

Через несколько месяцев он стал держать суровый пост. Т.е. выпивал всю свою дневную мочу, периодически чередуя ее с водой.

Тийт Выза не выбрал ни то ни другое.

Сейчас лето 2019 года и тот же самый человек рассказывает свою историю дальше. Что же произошло? Десять лет назад Тийт сидел перед кабинетом врача и листал журналы, в них он обнаружил статью об одном целителе, в перечень методов которого входят здоровое питание, диеты, пост, уринотерапия… В статье отмечалось, что комбинирование этих методов может дать результаты в лечении рака.

Утренний стаканчик

У Тийта эта история не выходила из головы. Он связался с целителем, обсудил его рекомендации, почитал литературу по теме и начал новую жизнь с правильным питанием и ежеутренним употреблением собственной мочи.

Через несколько месяцев он стал держать суровый пост. Т.е. выпивал всю свою дневную мочу, периодически чередуя ее с водой.

Выза не стыдится ничего в этой истории. Он говорит серьезно и деловито, не выглядя смешным. Утверждает, что такой пост он продержал две недели, хотя советовали три. Но, поскольку вес тела резко падал и физических сил стало не хватать, более долгий пост больше не годился. Ему нужны были силы, чтобы заниматься металлоломом.

Он приурочил конец поста ко времени, когда его ждал врач с анализом крови. Когда этот день наступил, врач просмотрел результаты анализов и спросил, как Тийт лечился, поскольку в тот раз, после первой консультации, пациент не сообщил врачу о своем решении относительно облучения или химии.

Тийт ответил так, как было дело. Что лечится, выпивая свою мочу, и спросил в свою очередь, что говорят показатели. Врач сделал хитрое лицо и признал, что да-да, хуже действительно быть не может.

«Болезни нельзя давать ничего, от чего у нее прибавляется сил. У того поста должно было быть свое влияние, - верит Тийт Выза. – И я верю, что на одной только воде мне было бы намного труднее поститься. В моче есть такие вещества, которые питают организм…»

Ни запаха, ни вкуса

Питье мочи, по словам Тийта, кажется странным только в первый раз.

«Если питаешься правильно, у этого напитка нет никакого неприятного вкуса, - поясняет он. – Пить надо сразу, в течение первых десяти секунд. Это просто как одна теплая жидкость. У мочи возникает неприятный запах лишь после соприкосновения с воздухом».

Семь лет назад Тийту все же пришлось отправиться на операцию – предстательную железу удалили. Под свою ответственность он выбрал в качестве лечения после операции здоровое питание и уринотерапию.

Что касается правильного питания, Тийт не ест жареного и жирного, а также хлебобулочные изделия. Ест бобы, пшено, гречку, коричневый рис, картофель, свежий картофель. Иногда готовит курицу на гриле. Жена варит ему супы без свинины или уху.

Он никогда не курил. Не употребляет алкоголь, иногда пьет чай из чаги, который очищает организм. Сахар не употребляет, скорее мед.

Путь, начавшийся десять лет назад, проходил для Тийта нелегко. Совсем не так будто жил-был человек, научившийся волшебству, который живет счастливо по сей день. Семь лет назад Тийту все же пришлось отправиться на операцию – предстательную железу удалили. Под свою ответственность он выбрал в качестве лечения после операции здоровое питание и уринотерапию. Он прочитал, что уринотерапия вместе с постом и диетой – метод, использовавшийся тысячелетиями, который многим помог, а больше доказательств ему не требовалось. Тийт утверждает, что показатели до сих пор находятся под контролем. Иногда что-то меняется, но в общем плане все спокойно. Другие болезни к нему тоже не прилипли.

Здоровое питание и питье утренней мочи до сих пор составляют часть его жизни.

Часики тикают, время бежит

«Я не советую такой образ жизни тем, кто здоров или молод. Вы живите, как сами хотите, - говорит он. – Но если кого-то постигла серьезная болезнь, если кто-то чувствует, что часики тикают и вариантов не слишком много… С ним я мог бы поделиться своим опытом. Как воспитать силу воли и как быть последовательным».

Едва ли кто-то станет научно исследовать веру в то, что ношение тапочек из кожи молодой барсучихи, пойманной в мае при убывающей луне и обработанной дубильным веществом из ольхи, может поднять человека с места прямо в воздух, поскольку такие тапочки уменьшают притяжение Земли.

Выза имеет в виду и то, что многие стесняются своего тяжелого диагноза, боятся увольнения и молчат даже перед друзьями и родственниками. Боятся кому-то сказать о своей проблеме. Но оставаться один на один с болезнью плохо.

«Эти люди носятся между аптеками или заказывают сверхдорогие курсы лечения из-за границей, выставляют на продажу свои машины и квартиры, - говорит Тийт. – Но человек мог бы задуматься, что всегда может сделать что-то и сам. Это совершенно бесплатно! Я борюсь с раком все эти годы. Очевидно, буду бороться до конца жизни. У меня жена и двое детей. У меня трое внуков – ради них я живу».

Короткое «нет» урологов Уролог Михаил Жарковский ФОТО: Erakogu Уролог Михаил Жарковский уринотерапию не поддерживает. «Я убежден, что то, что выводится из организма, нельзя снова употреблять внутрь. Эффективность уринотерапии абсолютно не доказана, - говорит он. – Моча на 96% состоит из воды, остальное – это соли, аммиак и прочие шлаки. Таким образом, пациент, пьющий мочу, глотает много токсинов. У пациентов, употребляющих мочу, со временем можно заметить, что кожа становится слегка серой». Ответ уролога Кристо Аусмеэса еще короче: «Как человек, получивший научно обоснованное и современное медицинское образование, я не стану комментировать эту тему».