Жительница Англии чуть не лишилась конечностей после купания в джакузи

Томас случайно порезала бритвой свою правую ногу за несколько часов до того, как забралась в джакузи. На следующий день тело женщины покрылось болезненными красными высыпаниями. Спустя еще девять дней у Томас проступили крупные язвы по всему телу. Женщину госпитализировали.

Выяснилось, что в джакузи через двухмиллиметровый порез в кровь Томас проникли бактерии. В результате у женщины развился сепсис. Врачи предупредили, что, возможно, им придется вырезать поврежденную кожу и ампутировать конечности.

На протяжении трех недель Томас принимала огромное количество антибиотиков, пишет издание. Благодаря лечению женщине удалось сохранить конечности, однако на теле остались шрамы от язв.

Томас заявила, что теперь с ужасом наблюдает за тем, как люди принимают джакузи. По ее словам, она не могла себе представить, что с ней может произойти что-то подобное, так как она ведет здоровый образ жизни.