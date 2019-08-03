Назван продукт, который улучшает настроение и убирает симптомы депрессии

Известно, что в рамках исследования ученые оценивали состояние 13626 человек. Оказалось, 25% людей, наиболее активно потреблявших любой шоколад, реже страдали от депрессии. Секрет в уникальном составе шоколада. В шоколаде есть психоактивные ингредиенты, которые вызывают чувство эйфории и схожи по эффекту с каннабиноидами.

Также в шоколаде есть фенилэтиламин - нейромодулятор, важный для регуляции настроения. Темный шоколад имеет более высокую концентрацию антиоксидантов-флавоноидов. Эти соединения помогают бороться с воспалением. А депрессия во многом связана с воспалительными процессами.