Сб, 3.08.2019
  • Здоровье
  • Назван продукт, который улучшает настроение и убирает симптомы депрессии

Назван продукт, который улучшает настроение и убирает симптомы депрессии

Тарелка. Иллюстративное фото.

ФОТО: Cseh Ioan / PantherMedia / Cseh Ioan

Исследование показало: люди, имевшие доступ к шоколаду, на 70% реже заявляли о наличии депрессивных симптомов по сравнению с людьми, вообще не потреблявшими шоколад, передает MEDdaily со ссылкой на The Australian.

Известно, что в рамках исследования ученые оценивали состояние 13626 человек. Оказалось, 25% людей, наиболее активно потреблявших любой шоколад, реже страдали от депрессии. Секрет в уникальном составе шоколада. В шоколаде есть психоактивные ингредиенты, которые вызывают чувство эйфории и схожи по эффекту с каннабиноидами.

Также в шоколаде есть фенилэтиламин - нейромодулятор, важный для регуляции настроения. Темный шоколад имеет более высокую концентрацию антиоксидантов-флавоноидов. Эти соединения помогают бороться с воспалением. А депрессия во многом связана с воспалительными процессами.

Правда, есть основания полагать, что улучшение настроения происходит только в том случае, если шоколад приятен на вкус и нравится человеку в принципе. То есть важно получать удовольствие от шоколада.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ