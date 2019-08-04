Американка лишилась рук и ног после того, как ее лизнула собака

Вернувшись с мужем из отпуска на Карибах, женщина резко почувствовала себя плохо. Она испытывала сильную боль в спине и тошноту. Сначала пара не придала этому значение, посчитав это симптомами гриппа. Однако Мэри становилось только хуже. У нее сильно поднялась и затем резко упала температура, поэтому женщину срочно госпитализировали.

Несмотря на интенсивную терапию, у нее начал развиваться сепсис. Пациентку ввели в искусственную кому, но у нее появилась гангрена. Врачам пришлось ампутировать ноги выше колена и кисти, чтобы спасти ее жизнь и не допустить распространения инфекции.

"Было очень трудно свыкнуться с мыслью, что теперь у меня нет рук и ног", – призналась Трейнер.

В анализах пациентки обнаружили бактерии Capnocytophaga, обычно встречающиеся в слюне собак и кошек и передающиеся через укус или обычный контакт со слюной. Однако случаи заражения среди людей очень редки – примерно один шанс на миллион. Врачи считают, что женщина могла заразиться от одного из своих домашних псов. Скорее всего, собака облизнула рану на руке Мэри, когда та ее погладила.