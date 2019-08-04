Новое открытие может перевернуть жизнь аллергиков

Американские ученые нашли новый тип клеток, стоящий за смертельно опасными аллергическими реакциями. Было известно, что антитело IgE инициирует анафилаксию. Но до недавнего времени оставалось не понятно, как редкая форма IgE, которая присоединяется строго к аллергенам вроде арахиса, производится иммунной системой, передает MEDdaily со ссылкой на Mirage News.