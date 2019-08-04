Новое открытие может перевернуть жизнь аллергиков

Американские ученые нашли новый тип клеток, стоящий за смертельно опасными аллергическими реакциями. Было известно, что антитело IgE инициирует анафилаксию. Но до недавнего времени оставалось не понятно, как редкая форма IgE, которая присоединяется строго к аллергенам вроде арахиса, производится иммунной системой, передает MEDdaily со ссылкой на Mirage News.
На примере мышей-аллергиков, имевших в теле очень много антитела, ученые проанализировали вопрос. Их интересовали два типа иммунных клеток - Т и В-клетки. Экспериментально они установили, что подгруппа Т-клеток (Tfh13) помогает В-клеткам производить редкую форму антитела IgE.
Далее ученые исследовали образцы клеток, забранные у мышей и людей с аллергией и респираторными недугами. В образцах были найдены клетки Tfh13. То есть этот тип клеток однозначно важен для запуска аллергических реакций, в том числе, анафилактического шока.