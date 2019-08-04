Бывшая наркоманка рассказала, как выбралась из наркотического ада

Жительница Финляндии, Ханна-Мари Кярки мечтала стать телезвездой, а из-за своего молодого человека попала в наркотический ад. Выбраться оттуда ей помогла случайная медсестра, и теперь девушка хочет на своем примере подтолкнуть наркоманов к избавлению от зависимости, передает Yle.
В 17 лет Ханну-Мари Кярки посетила первая серьезная влюбленность. Но вместе с бойфрендом в ее жизнь неожиданно быстро вошли наркотики. Все началось с чашки чая из опиумного мака, который принес расслабление и ощущение парения. Но всего спустя два дня после этого девушка попробовала таблетки «Субутекс».
"Я влюбилась в человека, но когда в наши отношения вмешались наркотики, я горячо влюбилась и в них", – говорит Ханна-Мари.
Сейчас ей 27 лет. На протяжении всей своей наркотической истории она была самой младшей среди знакомых ей наркоманов. Когда иногда в компанию случайно попадали отдельные подростки, ей казалось это настолько ужасным, что она не могла при них ничего употреблять.
Любовь по правилам и без
В 2009 году родители Ханны-Мари развелись. В школу девушка стала ходить в основном за бесплатным обедом. Старые друзья сменились новыми знакомыми, а «Субутекс», лекарственный опиоид, стал каждодневной рутиной.
В глубине души она стыдилась своей жизни, но на поверхности было совсем другое чувство – гордость. Когда в крови девушки были дурманящие вещества, ее переполняло гордостью от ощущение собственного всемогущества. Внезапно она полностью погрузилась в мир наркотиков.
Вскоре Ханна-Мари бросила школу. Ее квартира стала центром притяжения для наркоманов и дилеров.
Любовь, которая привела ее в этот мир, оказалось не вечной. Спустя два года пара рассталась, девушка собрала свои вещи и переехала из небольшого промышленного городка Яянекоски в Ювяскюля. Ханна-Мари хотела начать жизнь с начала, но скоро снова влюбилась. И в мужчину, и в наркотики – на этот раз тяжелые.
Ее новый молодой человек предложил попробовать что-то покрепче и сам ввел ей первую инъекцию. В большом по финским меркам городе ассортимент веществ был побольше, чем в Яянекоски, где проживает меньше двадцати тысяч человек.
Парки, дворы, перекрестки и площадь за театром. Все места, расположенные вдали от обычных маршрутов горожан, но в пределах центра, годились для того, чтобы принять очередную дозу.
Новый быт
Ханна-Мари продолжала употреблять наркотики до тех пор, пока однажды не расплакалась на приеме у медсестры в поликлинике. Туда она пришла из-за попавшей в рану от инъекций инфекции.
"Я впервые открыла правду о себе в государственном медицинском учреждении. Я сказала, что больше не могу выносить такой жизни. Мне была нужна помощь. Молодая добрая медсестра за руку отвела меня в соседнюю наркологическую клинику, и с тех пор я стала их пациентом", – рассказывает.
Многие попытки завязать потерпели неудачу. И тогда девушка решила податься на заместительную терапию.
"Я решила, что если меня примут, я сделаю все, чтобы моя жизнь изменилась. Врач одобрил терапию. После этого я очень сильно старалась, и вот теперь я здесь", – улыбается Ханна-Мари.
Терапия началась примерно два года назад и должна продлиться еще около трех лет. Девушке пришлось привыкать к новым ощущениям в жизни и новой рутине.
"Когда я шла по городу, уже не надо было высматривать дилера, не нужно было думать о дури, а можно было просто зайти в кафе или в магазин за продуктами. Мне пришлось также встретиться лицом к лицу с моим новым "я", свободным от веществ. Это непросто, но не невозможно", – отмечает она.
В Ювяскюля пациенты на заместительной терапии в основном получают метадон. В последнее время Ханна-Мари уже начала снижать дозы лекарства.
Сейчас Ханна-Мари очень надеется стать для кого-то примером – от наркотиков в своей жизни можно избавиться. В начале лета она опубликовала в двух местных Фейсбук-сообществах свою историю без прикрас – и чтобы помочь другим, и в качестве психототерапии для самой себя.
– Когда есть собственное желание бросить, даже один человек может изменить все. Но в 99 процентах случаев это зависит от собственного желания. Ничего не произойдет без настоящего желания и мотивации.
Девушка считает, что в ее жизни все и должно было так произойти. Она хочет стать специалистом по поддержке и помощи людям, попавшим с схожую жизненную ситуацию, и даже начала писать книгу о своем опыте.
Проблема наркомании только растет
Недавно издание Helsingin Sanomat сообщало, что все больше совсем юных молодых людей оказываются наркоманами и занимаются продажей наркотиков. В прошлом году Ведомство здоровья и благополучия в прошлом году опубликовало рапорт, в котором утверждается, что все большее количество финнов сталкивается с наркотическими веществами. В документе также говорится, что молодые взрослые (возраст до 40 лет) все чаще употребляют наркотики.
В Ювяскюля сейчас работает фонд Sovatek, который занимается профилактикой наркомании. Помимо этого, в городе есть специальная машина Visiitti, в которой можно получить чистые шприцы.
Несмотря на усилия властей и общественных организаций, проблема не исчезает. Торговля наркотиками все больше переходит в интернет. Сделки совершаются анонимно и зачастую с помощью криптовалют. Согласно оценкам, в одном только 2015 году финны приобрели наркотиков в торговом сервисе «Шелковый путь» сети Tor на два миллиарда евро.
Ханна-Мари считает, что нынешним наркоманам как никогда нужна поддержка от тех, кто смог избавиться от зависимости. Специалисты, работающие со страдающими от наркомании, с ней согласны.