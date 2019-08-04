Бывшая наркоманка рассказала, как выбралась из наркотического ада

В 17 лет Ханну-Мари Кярки посетила первая серьезная влюбленность. Но вместе с бойфрендом в ее жизнь неожиданно быстро вошли наркотики. Все началось с чашки чая из опиумного мака, который принес расслабление и ощущение парения. Но всего спустя два дня после этого девушка попробовала таблетки «Субутекс».

"Я влюбилась в человека, но когда в наши отношения вмешались наркотики, я горячо влюбилась и в них", – говорит Ханна-Мари.

Сейчас ей 27 лет. На протяжении всей своей наркотической истории она была самой младшей среди знакомых ей наркоманов. Когда иногда в компанию случайно попадали отдельные подростки, ей казалось это настолько ужасным, что она не могла при них ничего употреблять.

Любовь по правилам и без

В 2009 году родители Ханны-Мари развелись. В школу девушка стала ходить в основном за бесплатным обедом. Старые друзья сменились новыми знакомыми, а «Субутекс», лекарственный опиоид, стал каждодневной рутиной.

В глубине души она стыдилась своей жизни, но на поверхности было совсем другое чувство – гордость. Когда в крови девушки были дурманящие вещества, ее переполняло гордостью от ощущение собственного всемогущества. Внезапно она полностью погрузилась в мир наркотиков.

Вскоре Ханна-Мари бросила школу. Ее квартира стала центром притяжения для наркоманов и дилеров.

Любовь, которая привела ее в этот мир, оказалось не вечной. Спустя два года пара рассталась, девушка собрала свои вещи и переехала из небольшого промышленного городка Яянекоски в Ювяскюля. Ханна-Мари хотела начать жизнь с начала, но скоро снова влюбилась. И в мужчину, и в наркотики – на этот раз тяжелые.

Ее новый молодой человек предложил попробовать что-то покрепче и сам ввел ей первую инъекцию. В большом по финским меркам городе ассортимент веществ был побольше, чем в Яянекоски, где проживает меньше двадцати тысяч человек.

Парки, дворы, перекрестки и площадь за театром. Все места, расположенные вдали от обычных маршрутов горожан, но в пределах центра, годились для того, чтобы принять очередную дозу.

Новый быт

Ханна-Мари продолжала употреблять наркотики до тех пор, пока однажды не расплакалась на приеме у медсестры в поликлинике. Туда она пришла из-за попавшей в рану от инъекций инфекции.

"Я впервые открыла правду о себе в государственном медицинском учреждении. Я сказала, что больше не могу выносить такой жизни. Мне была нужна помощь. Молодая добрая медсестра за руку отвела меня в соседнюю наркологическую клинику, и с тех пор я стала их пациентом", – рассказывает.

Многие попытки завязать потерпели неудачу. И тогда девушка решила податься на заместительную терапию.