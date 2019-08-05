Вакцинация против энцефалита растет, но заболеваемость остается на прежнем уровне

Если в прошлом году вакцину от клещевого энцефалита сделали 8000 человек, то в этом году число вакцинированных возросло до 19 000, сообщила главный специалист отдела мониторинга инфекционных заболеваний и воспрепятствования возникновению эпидемии Кай Раска "Актуальной камере".

При этом число диагностированных случаев энцефалита из года в год остается примерно одинаковым и составляет 100 случаев в год, а число заболеваний боррелиозом, против которого вакцины не существует, в последние 10 лет колеблется от 1000 до 2500 случаев в год. Пик заболеваемость был достигнут в 2008 году.