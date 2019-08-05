Вакцинация против энцефалита растет, но заболеваемость остается на прежнем уровне

Число жителей Эстонии, сделавших прививку от клещевого энцефалита, быстро увеличивается, однако заболеваемость остается на прежнем уровне. пишет Rus.ERR.
Если в прошлом году вакцину от клещевого энцефалита сделали 8000 человек, то в этом году число вакцинированных возросло до 19 000, сообщила главный специалист отдела мониторинга инфекционных заболеваний и воспрепятствования возникновению эпидемии Кай Раска "Актуальной камере".
При этом число диагностированных случаев энцефалита из года в год остается примерно одинаковым и составляет 100 случаев в год, а число заболеваний боррелиозом, против которого вакцины не существует, в последние 10 лет колеблется от 1000 до 2500 случаев в год. Пик заболеваемость был достигнут в 2008 году.
Поскольку клещи будут активными до октября, в лесу надо соблюдать меры предосторожности: одеваться в соответствующую одежду, лучше светлую, и осматривать себя и своих близких. Клещ находит свою жертву по тепловому излучению и по запаху пота.