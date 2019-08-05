Маленькая Аннабель, которой помогали всем миром, чувствует себя намного лучше

Аннабель, на лечение которой добрые люди собрали более двух миллионов евро, исполнилось пять месяцев. «Мы очень рады сообщить, что у маленькой девочки дела идут очень хорошо», - передает Детский фонд.

Поскольку после генного лечения прошел ровно месяц, американские врачи тщательно осмотрели Аннабель, и теперь родители девочки пишут так: «Результаты многообещающи: развилась активность рук и ног, она стала лучше держать головку. Мы считаем, что до сих пор дела у Аннабель шли очень хорошо. Наблюдение после лечения, по нашим сведениям, на данный момент, продлится три месяца».