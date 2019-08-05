Таллиннская детская больница присоединилась к системе электронной регистратуры

Об этом сообщили в медучреждении, отметив, что посетитель портала пациентов www.digilugu.ee, зайдя на него с помощью своей ИД-карты и кликнув иконку цифровой регистратуры, найдет в меню список присоединившихся к услуге лечебных учреждений, в который теперь включена и Таллиннская детская больница. Далее надо будет действовать в соответствии с инструкциями на странице.

Для того, чтобы избежать ошибки при регистрации на прием к хирургу и к ортопеду, детская больница просит перед началом регистрации ознакомиться с вывешенной на странице э-регистратуры инструкцией.