Таллиннская детская больница присоединилась к системе электронной регистратуры

Таллиннская детская больница присоединилась к общегосударственной системе электронной регистратуры, что означает, что теперь на прием к врачу-специалисту можно будет записаться и с помощью цифрового регистра.
Об этом сообщили в медучреждении, отметив, что посетитель портала пациентов www.digilugu.ee, зайдя на него с помощью своей ИД-карты и кликнув иконку цифровой регистратуры, найдет в меню список присоединившихся к услуге лечебных учреждений, в который теперь включена и Таллиннская детская больница. Далее надо будет действовать в соответствии с инструкциями на странице.
Для того, чтобы избежать ошибки при регистрации на прием к хирургу и к ортопеду, детская больница просит перед началом регистрации ознакомиться с вывешенной на странице э-регистратуры инструкцией.
Наряду с электронной регистратурой продолжит действовать и телефон 697 7200, по которому можно записаться на прием, а также обычная регистратура как в Таллиннской детской больнице на Тервизе, 28 в Мустамяэ, так и в Детской поликлинике в Кесклиннаском районе столицы.