Рыбные блюда помогут предотвратить развитие рака кишечника

Как пишет News.ru со ссылкой на журнал Focus, специалисты из Оксфордского университета выяснили, что регулярное употребление рыбы оказывает положительное влияние на здоровье кишечника. В ходе исследования учёные опросили более 476 тысяч участников. Сначала испытуемые отвечали на общие вопросы о своих диетических привычках, спустя 15 лет их снова попросили заполнить ту же анкету.

Как уточняет Медикфорум, всего за этот период у 6291 участника развился рак толстой кишки. Результаты показали, что люди, которые ели рыбу в среднем три раза в неделю, смогли снизить риск развития колоректального рака на 12 процентов.