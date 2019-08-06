Вт, 6.08.2019
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Заболеваемость клещевым энцефалитом в Европе: показатель Эстонии пугает

Клещ. Иллюстративное фото.

ФОТО: Erik Prozes

Заболеваемость клещевым энцефалитом в Литве – самая высокая в Европе, сообщил в среду Центр по борьбе с заразными заболеваниями и СПИД.

Согласно обнародованным в июле данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, в Литве показатель заболеваемости в 2017 году был 16,6 случая на 100 жителей.

За Литвой следуют Чехия и Эстония, где заболеваемость была 6,4 случая на 100 тыс. жителей.

Сообщается, что чаще всего клещевым энцефалитом болели люди в возрасте 45-64 года, реже всего – дети до четырех лет. Большинство заболевших не было привито от этой болезни.

Центр напоминает, что самое надежное средство от клещевого энцефалита - прививка.

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