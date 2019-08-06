Жуткий случай в Англии: ветрянка годовалого ребенка обернулась смертельным заболеванием

Годовалый Флетчер Смит подцепил ветряную оспу от одной из своих старших сестер. Спустя несколько дней, мама мальчика Керри заметила, что его голова распухла. Женщина доставила ребенка в больницу, где у него диагностировали сепсис, которым он заразился через рану на теле. Флетчеру провели курс внутривенных антибиотиков и выписали.

Однако через несколько дней у мальчика поднялась высокая температура и Керри снова пришлось обратиться к врачам. Они обнаружили у него сепсис, который мальчик смог преодолеть и во второй раз. Тогда, после многочисленных анализов, не дающих точного ответа, почему произошел рецидив, медики решили отправить на исследования его костный мозг. Они диагностировали у него хронический миелолейкоз — агрессивную форму рака крови, при котором характерно снижение уровня лейкоцитов в крови, что приводит к ухудшению иммунитета.

«Когда мы узнали, что у Флетчера рак, мы просто сломались. Я чувствовала, что кто-то ударил меня в грудь, это было ужасно»,— рассказала Керри.