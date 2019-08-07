Стоматологи: необычные зубные пасты способствуют разрушению зубов

Зубные пасты с углем и содой стали популярны в последние годы благодаря социальным сетям. Но стоматологи предупреждают в отношении таких продуктов, пишет The Age. Медики констатируют: у людей, изначально не имевших проблем с зубами, из-за таких паст может быстро развиться кариес.
По словам доктора Микаэлы Чинотти, представителя Австралийской ассоциации стоматологов, многие пасты с углем и содой не содержат фтор. Зато в них можно найти канцерогенные соединения, пишет Meddaily. Подобные пасты обещают отбеливать зубы. Они работают как абразив - пигмент, возможно, будет удален, но пострадает эмаль. В случае развития эрозии эмали пострадает целостность зуба и появится кариес, повысится чувствительность зубов.
Поэтому такие пасты опасно использовать в ежедневном режиме. Медики подчеркивают: важно использовать пасту со фтором для укрепления эмали. До сих пор основной причиной разрушения зубов являются излишнее потребление сахара и неправильная гигиена. Кстати, на фоне любви к сладостям использование необычной пасты может быть особенно рискованным.