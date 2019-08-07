Стоматологи: необычные зубные пасты способствуют разрушению зубов

По словам доктора Микаэлы Чинотти, представителя Австралийской ассоциации стоматологов, многие пасты с углем и содой не содержат фтор. Зато в них можно найти канцерогенные соединения, пишет Meddaily. Подобные пасты обещают отбеливать зубы. Они работают как абразив - пигмент, возможно, будет удален, но пострадает эмаль. В случае развития эрозии эмали пострадает целостность зуба и появится кариес, повысится чувствительность зубов.