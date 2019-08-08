Кетодиету признали опасной для жизни

Как пишет News.ru, ссылаясь на The Sun, кетодиеты придерживаются Ким Кардашьян, Гвинет Пэлтроу и Холли Берри. Звёзды отказались от употребления бобов, цельнозерновых продуктов и некоторых овощей. Профессор Нью-Йоркского университета Шивама Джошиа отмечает, что такой режим питания крайне вреден для здоровья.

По словам врача, цельнозерновые продукты, которые исключает диета, полезны для снижения риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Он также добавил, что кетодиета до конца не изучена специалистами и на сегодняшний день не существует исследований долгосрочных последствий для организма от неё.