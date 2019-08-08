Анализ Минсоца: психические расстройства - одна из основных причин снижения трудоспособности

B Эстонии психические расстройства работников занимают второе место среди причин снижения трудоспособности. В Эстонии прямые и косвенные расходы, связанные с проблемами психического здоровья, достигают 572 млн евро, и эта сумма может в ближайшем будущем вырасти.

«Зачастую психосоциальные факторы риска считаются так называемыми легкими темами, и они по сравнению с другими рисками не снижаются. Последствием не сниженных стрессоров могут быть конфликты, снижение мотивации, отсутствие на работе, что может закончиться уходом с работы. Это все напрямую влияет на судьбу организации или предприятия, карьеру и личную жизнь человека, - сказал министр социальных дел Танель Кийк и добавил, - большая часть работников сталкивается в меньшем или большем объеме с работой, требующей интеллектуального или психологического вызова, отчего в развитых странах психологическая и социальная рабочая среда – это одна из наиболее важных тем, связанных с безопасностью труда».

Проблемные клиенты в рабочей среде (69,9 процента), давление времени (49,2 процента), продолжительное или нерегулярное рабочее время (22,6 процента) и страх потери работы (26 процентов) – это наиболее распространенные в Эстонии риски, вызывающие проблемы психического здоровья. Основные проблемы, связанные с психосоциальными рисками – это нежелание открыто говорить на эту тему, недостаточная осведомленность персонала и руководителей, отсутствие поддержки специалистов.

Стресс, вызванный чрезмерной нагрузкой и темпом работы, неясными обязанностями и постоянными изменениями, характером работы, рабочей средой и отношениями с коллегами и руководством – это одна из наиболее частых причин возникновения психического расстройства.