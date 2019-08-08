Фирма, разработавшая лекарство для Аннабель, предоставила ложные данные о клинических исследованиях

На покупку этого лекарства жители Эстонии собрали для маленькой Аннабель огромную необходимую сумму, и, по словам американских врачей, лечение прошло успешно. Пятимесячная девочка по-прежнему находится под присмотром врачей, который необходим при лечении с помощью Zolgensma. Однако разработавшую лекарство фармацевтическую компанию может ожидать гигантский штраф, передает CNN.

Поскольку об ошибках в данных исследований фирма сообщила лишь в июне, через месяц после того как лекарство было допущено на рынок, не исключено и возбуждение уголовного дела. Неверные данные о Zolgensma предоставила AveXis, дочерняя фирма компании Novartis, причем фирме было известно о непригодности этих данных. Лекарство подвергалось критике и ранее – из-за его высокой стоимости.

Эксперт американского департамента, доктор Питер Маркс отметил, однако, что, очевидно, лекарство не будет удалено с рынка – неточности лишь в незначительной степени касались фазы испытаний. Он подчеркнул, что департамент все же считает важным наличие точных данных, поскольку речь идет о защите здоровья и этого требует закон. Фармацевтическая компания Novartis заявила, что по-прежнему убеждена в безопасности Zolgensma и эффективности лечения спинальной мышечной атрофии. По ее словам, AveXis узнал о возможной неточности данных в ходе опытов над животными и начал более тщательно изучать проблему, причем результатами поделился с департаментом, как только на основании анализа стало возможно сделать окончательные выводы.