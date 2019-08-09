К электронной регистратуре присоединились все больницы Эстонии

Электронная регистратура реализована в виде интернет-приложения на государственном портале для пациентов www.digilugu.ee, сообщило в пятницу Министерство социальных дел.

В этой электронной среде пациенты могут бронировать, менять и отменять визиты к врачам-специалистам во всех присоединившихся к системе медицинских учреждениях, но при этом по-прежнему сохранена возможность бронирования по телефону или в регистратуре больниц.