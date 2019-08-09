К электронной регистратуре присоединились все больницы Эстонии

К настоящему времени к системе электронной регистратуры, позволяющей бронировать время визита к врачу через интернет, присоединились 22 региональные и центральные больницы, а также больницы общего профиля, пишет Rus.ERR.
Электронная регистратура реализована в виде интернет-приложения на государственном портале для пациентов www.digilugu.ee, сообщило в пятницу Министерство социальных дел.
В этой электронной среде пациенты могут бронировать, менять и отменять визиты к врачам-специалистам во всех присоединившихся к системе медицинских учреждениях, но при этом по-прежнему сохранена возможность бронирования по телефону или в регистратуре больниц.
Для бронирования визита к врачу требуется направление от семейного врача, за исключением гинекологов, венерологов, офтальмологов и психиатров. Бронировать время визита по направлению можно максимум за 4 месяца до визита, без направления - за 3 месяца.