Пт, 9.08.2019
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К электронной регистратуре присоединились все больницы Эстонии

Фото иллюстративное.

ФОТО: SCANPIX

К настоящему времени к системе электронной регистратуры, позволяющей бронировать время визита к врачу через интернет, присоединились 22 региональные и центральные больницы, а также больницы общего профиля, пишет Rus.ERR.

Электронная регистратура реализована в виде интернет-приложения на государственном портале для пациентов www.digilugu.ee, сообщило в пятницу Министерство социальных дел.

В этой электронной среде пациенты могут бронировать, менять и отменять визиты к врачам-специалистам во всех присоединившихся к системе медицинских учреждениях, но при этом по-прежнему сохранена возможность бронирования по телефону или в регистратуре больниц.

Для бронирования визита к врачу требуется направление от семейного врача, за исключением гинекологов, венерологов, офтальмологов и психиатров. Бронировать время визита по направлению можно максимум за 4 месяца до визита, без направления - за 3 месяца.

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