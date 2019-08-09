Пользу красного вина опровергли

По словам врача, для поддержания здоровья сердца нужно вести активный образ жизни и придерживаться здорового рациона. «Большинство из нас уверены: достаточно съесть нужный продукт, выпить нужную таблетку, и все будет хорошо. Так не бывает», — сказал Попов.

Эксперт добавил, что эффект вина научно не подтвержден, а исследования, проводившиеся на пациентах, не продемонстрировали особого влияния напитка на сердце. Из этого следует, что употреблять вино в качестве профилактики —бессмысленно, считает Попов.