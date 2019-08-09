Алкоголь: много – это сколько?

Процесс потребления алкоголя в Эстонии схож с Северными странами: разом выпивается очень много с целью напиться. В этом смысле мы отличаемся от стран, где потребление алкоголя является частью культуры, а выпиваемые количества намного меньше наших.

Алкоголь – это депрессант и причина многочисленных заболеваний

Болезней, напрямую вызываемых алкоголем, насчитывается около 60. Еще около 200 болезней связано с алкоголем косвенно. Главную роль в возникновении заболевания играют возраст, пол и гены. Самыми серьезными из этих заболеваний считаются сердечно – сосудистые заболевания (в том числе повышенное давление), раковые опухоли, заболевания печени и поджелудочной железы и различные неврологические нарушения. По данным Всемирной Организации Здравоохранения, чрезмерное потребление алкоголя приводит к повышенному риску рака ротовой полости, гортани, пищевода и печени. Риск заболеть раком становится еще выше, если к алкоголю добавляется курение. Также подтверждена связь между алкоголем и раком груди у женщин.

Потребление алкоголя влияет на внешность и самочувствие, ухудшает качество сна и ослабляет иммунитет. Алкоголь в неограниченных количествах выполняет роль не антидепрессанта, как считают многие, а самого что ни на есть депрессанта. Он нарушает химию мозга и влияет на способность думать, чувствовать и действовать. Первый стакан алкоголя часто влияет расслабляюще и проблемы действительно могут показаться менее существенными. Но при регулярном потреблении стресс и раздражительность растут. Долгосрочное употребление алкоголя может привести к повреждениям мозга, инсульту, психическим расстройствам, слабоумию и эпилепсии.

Как узнать, повлиял ли алкоголь на мое здоровье?

Проблемы со здоровьем, вызванные алкоголем, имеют свойство накапливаться и многие из них на первый взгляд не имеют к алкоголю отношения. По этой причине человек может даже не осознавать, что причиной его ухудшающегося самочувствия является алкоголь.

Тесты, определяющие влияние алкоголя, помогают понять, успел ли он нанести вред здоровью и насколько это влияние серьезно.

По словам врача – лаборанта SYNLAB Юри Лаасика, информацию о возможных повреждениях можно получить с помощью различных анализов, которые укомплектованы в пакет «Влияние алкоголя».

По словам врача тех, кто проверяет влияние алкоголя на свое здоровье, становится с каждым годом все больше и больше. С помощью тестов возможные повреждения органов можно определить уже на ранней стадии. Результаты исследования дают человеку возможность пересмотреть свое поведение, обратиться к врачу, получить лечение и избежать дальнейших последствий.