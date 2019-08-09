Турист сделал татуировку хной на популярном курорте и сжег лицо

Фотографию обожженного лица он выложил в группе Bali Bogans на Facebook. «Урок усвоен. Не наносите хну на лицо», — подписал он свою фотографию. «У кого-нибудь остались шрамы на теле после хны? Потому что я оказался полным идиотом, и теперь они у меня на лице», — спросил он подписчиков.

«Хна не просто так запрещена в Австралии. Нужно быть осторожным и пользоваться услугами исключительно проверенных магазинов», — ответила на пост Морриса одна из участниц группы. «У сына моего друга до сих пор не зажили шрамы, полученные семь лет назад. Надеюсь, с тобой этого не случится», — поделился опытом другом читатель.

«В отличие от Австралии на Бали может не быть никакого регулирования того, что входит в краситель. Поэтому, в частности, у детей могут быть острые аллергические реакции, которые приводят к образованию волдырей, открытых язв и химических ожогов», — приводит издание слова доктора Райана Харви.