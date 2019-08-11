Из-за борьбы стран ЕС с гомеопатией, в Эстонии ситуация может только ухудшиться

Испания оказывает давление на Еврокомиссию, чтобы гомеопатические препараты прекратили принимать за лекарства. Для Эстонии, где такие средства используются мало, это, наоборот, означает увеличение распространения, пишет Postimees.
В конце июля издание Politico писало, как Министерство социальных дел Испании пытается убедить Европейскую комиссию изменить директиву 2001 года, которая классифицирует гомеопатические препараты в качестве лекарств.
Гомеопатия — вид альтернативной медицины, основывается на идее, что «подобное излечивается подобным». При лечении пациентов применяются малые доз тех препаратов, которые в больших дозах вызывают у здорового человека признаки данной болезни. Представители научной медицины считают гомеопатию псевдолечением.
Издание пишет о случаях, когда люди отказывались от медицинского лечения в пользу гомеопатии, чтобы лечить серьезные заболевания, как рак, к примеру.
Испанская газета El Pais рассказывает историю Розы Морилло, которая умерла в 2017 году от рака груди, так как отказалась от химиотерапии в пользу гомеопатического лечения.
Год назад власти Испании вознамерились исключить учения о гомеопатии и прочих видах псевдонаучной медицины из центров здоровья и университетов. Другие западные страны, которые до сих пор являются крупнейшим рынком сбыта гомеопатических препаратов, также в последнее время начали курс на понижение использования сомнительных средств.
В прошлом месяце министр здравоохранения Франции Аньез Бузин заявила, что государство заканчивает финансово поддерживать гомеопатические препараты на деньги налогоплательщиков. Ранее государство при покупке таких препаратов оплачивало 30 процентов от их стоимости, в следующем году эта субсидия снизится до 15 процентов. Годом позднее финансовая поддержка и вовсе прекратится.
Аналогичный призыв сделал в Германии союз, объединяющий врачей и физиотерапевтов, в середине прошлого месяца. В Германии, по данным Deutsche Welle, зарегистрировано почти 7000 гомеопатов.
Согласно проведенному социологической фирмой Ipsos в 2018 году исследованию, 77 процентов французов по меньшей мере раз в жизни использовали гомеопатические препараты, 58 процентов использовали их неоднократно.
По данным France24, почти треть французов считает гомеопатические препараты эффективными.
Пятая часть испанцев верит, что действие таких препаратов было научно доказано, следует из исследования 2018 года испанского Фонда науки и технологий.
В Эстонии разрешение на продажу есть только у 19-и гомеопатических препаратов, и их можно продавать только в аптеках.
Гомеопат Элери Таммемяги сказала, что она приветствовала бы, если бы в Эстонии гомеопатические препараты не относили бы к лекарствам, так как то, что их сейчас можно продавать только в аптеках, серьезно мешает их доступности.
Издание Postimees год назад писало, что продажа гомеопатических средств в аптеке Benu составляет 0,1 процент от 12-миллионного оборота предприятия. А в сети Euroapteek препараты составляют всего 0,05 процента от восьмимиллионного оборота.
«Эстония — единственная страна в Европе, где не существует отдельной гомеопатической аптеки. Эти десять лекарств, что у нас есть, — не гомеопатия», - считает Таммемяги. Она пояснила, что за препаратами люди в итоге едут из Эстонии в Великобританию, Гермацию и Швецию.
Получается, что инициатива Испании поможет ограничить распространение гомеопатических препаратов в некоторых странах ЕС, а в Эстонии, наоборот, увеличить.
По словам руководителя отдела разрешений на продажу Департамента лекарственных средств Маргит Плаксо, в случае, если бы гомеопатические средства получили бы разрешение на продажу вне категории лекарств, то их продажа в аптеках зависела бы только от того, подходят ли они под требования действующего Закона о лекарствах. Согласно которому, в общих аптеках можно продавать помимо лекарств только медицинские и гигиенические товары, в том числе пищевые добавки и натуральные продукты, продажа которых не препятствует продаже или производству лекарств.
Руководитель отдела лекарственных средств Министерства социальных дел Эда Лопато считает, что нынешнее требование наличия разрешения на продажу актуально, так как это позволяет гарантировать безопасность и качество препаратов в аптеках.
«Если в Европейском союзе решат изменить регуляцию, то этому конечно будет предшествовать основательный анализ», - отмечает Лопато. По ее словам, на официальном уровне ЕС изменения, касающиеся гомеопатии, не начались.
На данный момент гомеопатические препараты допускают на эстонский рынок при условии, что производитель не пишет на препарате показания к применению, употреблять ли его перорально или иным способом, и не утверждает, что у него есть эффект.
«Советуем людям в первую очередь обращаться к доказательной медицине, и только после этого вместе с лечащим врачом взвешивать возможность применения других препаратов. Если же произошло наоборот, следует смело сказать об этом врачу», - говорит Лопато.
Из исследования Kantar Emor, заказанного год назад Postimees, выяснилось, что эстонцы мало знают о гомеопатических препаратах, а в их эффективность при лечении болезней верят и вовсе всего 15 процентов опрошенных. Чаще в действенность таких препаратов верят женщины, люди среднего возраста, люди со средним образованием, со средним достатком и жители больших городов.