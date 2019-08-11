Из-за борьбы стран ЕС с гомеопатией, в Эстонии ситуация может только ухудшиться

В конце июля издание Politico писало, как Министерство социальных дел Испании пытается убедить Европейскую комиссию изменить директиву 2001 года, которая классифицирует гомеопатические препараты в качестве лекарств.

Гомеопатия — вид альтернативной медицины, основывается на идее, что «подобное излечивается подобным». При лечении пациентов применяются малые доз тех препаратов, которые в больших дозах вызывают у здорового человека признаки данной болезни. Представители научной медицины считают гомеопатию псевдолечением.

Издание пишет о случаях, когда люди отказывались от медицинского лечения в пользу гомеопатии, чтобы лечить серьезные заболевания, как рак, к примеру.

Испанская газета El Pais рассказывает историю Розы Морилло, которая умерла в 2017 году от рака груди, так как отказалась от химиотерапии в пользу гомеопатического лечения.

Год назад власти Испании вознамерились исключить учения о гомеопатии и прочих видах псевдонаучной медицины из центров здоровья и университетов. Другие западные страны, которые до сих пор являются крупнейшим рынком сбыта гомеопатических препаратов, также в последнее время начали курс на понижение использования сомнительных средств.

В прошлом месяце министр здравоохранения Франции Аньез Бузин заявила, что государство заканчивает финансово поддерживать гомеопатические препараты на деньги налогоплательщиков. Ранее государство при покупке таких препаратов оплачивало 30 процентов от их стоимости, в следующем году эта субсидия снизится до 15 процентов. Годом позднее финансовая поддержка и вовсе прекратится.

Аналогичный призыв сделал в Германии союз, объединяющий врачей и физиотерапевтов, в середине прошлого месяца. В Германии, по данным Deutsche Welle, зарегистрировано почти 7000 гомеопатов.

Согласно проведенному социологической фирмой Ipsos в 2018 году исследованию, 77 процентов французов по меньшей мере раз в жизни использовали гомеопатические препараты, 58 процентов использовали их неоднократно.

По данным France24, почти треть французов считает гомеопатические препараты эффективными.

Пятая часть испанцев верит, что действие таких препаратов было научно доказано, следует из исследования 2018 года испанского Фонда науки и технологий.

В Эстонии разрешение на продажу есть только у 19-и гомеопатических препаратов, и их можно продавать только в аптеках.

Гомеопат Элери Таммемяги сказала, что она приветствовала бы, если бы в Эстонии гомеопатические препараты не относили бы к лекарствам, так как то, что их сейчас можно продавать только в аптеках, серьезно мешает их доступности.

Издание Postimees год назад писало, что продажа гомеопатических средств в аптеке Benu составляет 0,1 процент от 12-миллионного оборота предприятия. А в сети Euroapteek препараты составляют всего 0,05 процента от восьмимиллионного оборота.

«Эстония — единственная страна в Европе, где не существует отдельной гомеопатической аптеки. Эти десять лекарств, что у нас есть, — не гомеопатия», - считает Таммемяги. Она пояснила, что за препаратами люди в итоге едут из Эстонии в Великобританию, Гермацию и Швецию.