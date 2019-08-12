Неврологи показали, чем на самом деле опасен стресс

Ученые установили: хронический стресс вызывает смерть стволовых клеток в гиппокампе, центре памяти мозга. Хронический стресс уже связывали с депрессией, шизофренией, повышенным риском нейродегенеративных заболеваний вроде болезни Альцгеймера. Однако до недавнего времени не было известно об истинном основании этой взаимосвязи, передает MEDdaily со ссылкой на Medical Express.
Оказалось, хронический стресс запускает процесс аутофагии в стволовых клетках взрослого гиппокампа. Этот процесс помогает клеткам избавляться от собственных ненужных составных частей, но иногда он может приводить к смерти. Было доказано: при удалении одного из ключевых генов аутофагии (Atg7) клетки гиппокампа не умирали в условиях стресса и тело не демонстрировало характерных для стресса симптомов.
Остановить запуск опасной для клеток реакции помогало и удаление гена SGK3. Он отвечает за саму инициацию аутофагии. По мнению ученых, если разработать генную терапию, удастся справиться не только с депрессией и тревожностью, но и деменцией.