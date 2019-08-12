Неврологи показали, чем на самом деле опасен стресс

Оказалось, хронический стресс запускает процесс аутофагии в стволовых клетках взрослого гиппокампа. Этот процесс помогает клеткам избавляться от собственных ненужных составных частей, но иногда он может приводить к смерти. Было доказано: при удалении одного из ключевых генов аутофагии (Atg7) клетки гиппокампа не умирали в условиях стресса и тело не демонстрировало характерных для стресса симптомов.