Забег кончился разрывом пищевода

Сначала врачи предположили, что столкнулись с сердечным приступом. Однако рентген показал: у пострадавшего был разорван пищевод (синдром Бурхаве). Причиной стала рвота. Такие разрывы случаются крайне редко - около 3 случаев на миллион. Синдром может вызывать смерть человека за несколько часов (умирает треть пострадавших).