Забег кончился разрывом пищевода

Медики подчеркивают: рвота может сильно травмировать пищеварительную систему. The Daily Mail рассказывает о случае, произошедшем с 37-летним американцем. Он чуть не умер вследствие разрыва пищевода, вызванного сильной рвотой. Мужчина почувствовал острую боль в животе и груди, начал задыхаться во время забега на выносливость (длина трассы - 160 километров), передает MEDdaily.
Сначала врачи предположили, что столкнулись с сердечным приступом. Однако рентген показал: у пострадавшего был разорван пищевод (синдром Бурхаве). Причиной стала рвота. Такие разрывы случаются крайне редко - около 3 случаев на миллион. Синдром может вызывать смерть человека за несколько часов (умирает треть пострадавших).
Согласно статистике, синдром Бурхаве обычно наблюдается у людей, употребивших слишком много спиртного или съевших слишком много пищи. Единственный вариант терапии - операция, корректирующая нарушение физической целостности пищевода. К слову сказать, до 96% бегунов на большие дистанции жалуются на проблемы желудочно-кишечного характера.