Врач: не покупайте школьникам тетради с белоснежными листами

При выборе тетрадей для школы лучше избегать покупок изделий с яркими обложками, разрисованными пестрыми картинками, и белоснежными страницами, - такова главная рекомендация специалиста, передает MedikForum.

По словам врача-педиатра, разноцветные обложки тетрадей отвлекают внимание ребенка от учебного процесса. Кроме того, буйство ярких красок на них, мелькающее перед глазами школьника на протяжении 45 минут урока, - это избыточная нагрузка для зрения и нервной системы. У школьника, например, может разболеться голова.

Антонова констатировала, что правильнее всего покупать и выбирать самые простые тетради с однотонными обложками пастельных, не ярких оттенков.

Кроме того, не стоит брать тетради с белоснежными и глянцевыми листами.