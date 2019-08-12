Пн, 12.08.2019
  • Здоровье
  • Врач: не покупайте школьникам тетради с белоснежными листами

Врач: не покупайте школьникам тетради с белоснежными листами

Школьник. Иллюстративное фото.

ФОТО: Ants Liigus

Одна из примет последнего месяца лета – в продаже появляются товары для школьников. Врач Валентина Антонова поделилась рекомендациями о том, какие тетради лучше купить детям-школьникам.

При выборе тетрадей для школы лучше избегать покупок изделий с яркими обложками, разрисованными пестрыми картинками, и белоснежными страницами, - такова главная рекомендация специалиста, передает MedikForum.

По словам врача-педиатра, разноцветные обложки тетрадей отвлекают внимание ребенка от учебного процесса. Кроме того, буйство ярких красок на них, мелькающее перед глазами школьника на протяжении 45 минут урока, - это избыточная нагрузка для зрения и нервной системы. У школьника, например, может разболеться голова.

Антонова констатировала, что правильнее всего  покупать и выбирать самые простые тетради с однотонными обложками пастельных, не ярких оттенков.

Кроме того, не стоит брать тетради с белоснежными и глянцевыми листами.

«Цвет бумаги, на которой будет писать ребенок, очень важен. Белоснежные листы вредны для зрения. Бумага должна быть матовой белой или цвета слоновой кости, сероватой - тогда глаза не будут перенапрягаться», - сказала врач.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ