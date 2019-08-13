Предсказана новая смертоносная эпидемия

Исследователи проанализировали геном 906 штаммов клостридии, выделенных из человека, животных (собак, свиней и лошадей) и окружающей среды. Оказалось, что в настоящее время формируется разновидность микроорганизма, который приспособлен для выживания и роста в больничных условиях. Этот штамм присутствует в 70 процентах образцов, взятых у пациентов больниц. Он обладает мутациями, которые позволяют бактерии лучше усваивать сахара. Результаты исследования показали, что микроорганизмы активнее колонизируют кишечник мышей, рацион которых богат углеводами.