Простуду могут помочь вылечить простые носки

Также врачи называют это лечение «нагревательный компресс». Его суть в увеличении циркуляции крови после того, как тело больного начнет реагировать на воду, пишет MedikForum.

Из-за ускоренной циркуляции крови иммунная система начинает работать лучше. Специалисты говорят, что такой компресс лучше делать перед тем, как человек ляжет спать. По их словам, мокрота исчезает очень быстро из-за высокой температуры тела, сон улучшается.

Для того, чтобы такое лечение было эффективным необходимо знать, как правильно провести процедуру.

Прополоскать и отжать тонкие носки в холодной или ледяной воде, после чего попарить ноги в горячей воде (десять минут). На сухие ноги надеть холодные мокрые носки, на них необходимо надеть носки потеплее - желательно шерстяные, и лечь в постель.