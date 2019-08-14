Тяжелый рюкзак вредит спине: учебные принадлежности весят больше допустимого

Департамент здоровья призывает родителей и в начинающемся учебном году внимательно следить за содержимым детских школьных рюкзаков и изымать оттуда все ненужные предметы. Особенно нуждаются в осмотре школьные сумки учащихся с первого по третий классов, пишет Postimees.

Главный специалист отдела санитарного состояния окружающей среды Департамента здоровья Кайли Силламаа сказала, что вес школьного рюкзака вместе с содержимым у учащихся трех младших классов может максимально составлять 3 кг, у учащихся четвертого класса - на полкилограмма больше.

Помимо учебников на тяжесть школьного рюкзака влияет вес снаряжения для уроков физкультуры. Также вес повышают игрушки и бутылки с водой.

"Вес не требующихся для учебы предметов в школьном рюкзаке ребенка может достигать двух килограммов. Зачастую же причиной перевеса является собственно ранец ребенка", - сказала Силламаа.

Родители могут уменьшить вес школьной сумки ребенка, купив более тонкие тетради и другие более легкие школьные принадлежности. "В интересах равномерного развития тела ребенка сумку, по крайней мере в начальной школе, следует носить на обоих плечах. Предпочтение нужно отдавать ранцам, имеющим форму, потому что бесформенный давит ребенку на нижнюю часть спины, и продолжительное неправильное положение спины может вызвать искривление позвоночника", - сказала Силламаа.

Требования, предъявляемые к учебной литературе, утверждены постановлением Министерства образования и науки. В соответствии с ним, на первой ступени обучения общий вес учебника и рабочей тетради не может превышать 400 граммов, а на второй ступени - 450 граммов.

Из тестового взвешивания, проведенного в прошлом году Департаментом здоровья, выяснилось, что в Эстонии все же используются учебники или учебные комплекты (учебник + рабочая тетрадь), вес которых превышает допустимый.

Например, в первом классе во втором полугодии используется учебник эстонского языка весом 489 граммов, к которому добавляется рабочая тетрадь весом 232 грамма, что в сумме дает более 700 граммов вместо допустимых 400.

Использующийся в четвертом классе учебник английского языка (369 г) и дополняющая его рабочая тетрадь (270 г) вместе весят 639 граммов, а учебник эстонского вместе с тетрадью весят 703 грамма.