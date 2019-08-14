Увеличение числа инфарктов среди населения связали с увеличением количества ресторанов с фастфудом

Четыре, если брать население численностью 100 тысяч человек. Об этом ученые сообщили на ежегодной встрече Кардиологического общества Австралии и Новой Зеландии.

Они исследовали 3070 пациентов, которые попадали с инфарктом в больницы Долины Хантер в 2011-2013 годах, пишет Ferra. Среди данных о здоровье людей также имелись их почтовые индексы. С их помощью ученым удалось узнать, где жили пациенты. Далее они установили, сколько ресторанов быстрого питания расположено в этих районах. Исследователи также учитывали такие факторы, как возраст пациентов, их вес, давление, курят ли они. То есть все факторы, способные повысить риск инфаркта.

Результаты исследования получились неутешительными. Ученые и раньше видели, что питание преимущественно фастфудом повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. А данная работа только подтверждает гипотезу. Именно поэтому Европейское общество кардиологов рекомендует властям регулировать плотность ресторанов быстрого питания в городах.