Мифы, связанные с лекарствами: легких антибиотиков не бывает

Страхи и ложное понимание, связанные с антибиотиками, на портале Virtuaalkliinik - Minudoc.ee – попытался развеять семейный врач Сергей Саади:

1. Антибиотики принимают не в тех случаях

По словам врача, бывает и такое, что пациенты хотят получить антибактериальное лечение при заболеваниях, которые антибиотиками не лечат, но скорее могут привести к возникновению резистентности. Антибиотики неэффективны при вирусных заболеваниях. Поэтому не каждое воспаление уха, горла или глотки требует антибактериального лечения. «С большой долей вероятности эти заболевания пройдут сами. И лишь в том случае, если возбудителем болезни стала бактерия или возникло осложнение после вирусного заболевании, требуется соответствующее антибактериальное лечение», - объяснил врач.

2. Курс лечения прекращается слишком рано.

Никто не хочет долго принимать лекарства, это касается и антибиотиков, объяснил семейный врач: «При их назначении мы исходим, прежде всего, из характера болезни и ее возбудителей, в зависимости от этого курс лечения может длиться 3-21 день, или даже несколько месяцев. Легкое инфекционное заболевание мочеполовой системы можно вылечить антибиотиком за три дня, в то время как курс лечения клещевого боррелиоза составляет несколько месяцев. Врач может пойти навстречу пожеланию пациента и назначит более короткий курс лечения, но это не является хорошим решением. Укороченный курс не обязательно может оказаться таким же эффективным, как полный курс». Прежде чем пациент решит сократить курс лечения в ситуации, когда он почувствовал себя лучше или возникли побочные эффекты, Саади рекомендует посоветоваться с врачом.

3. Опасаются, что лекарство слишком сильное или слишком слабое

Пациенты делятся на две категории: тех, кто считает, что лекарство не помогает, и тех, кто считает, что им назначили слишком сильнодействующее средство. Саади объяснил процесс назначения антибиотиков: «Часто считается, что врач назначает слишком сильные антибиотики, которые плохо влияют на организм, поэтому люди хотят попробовать более легкий вариант.

В действительности легких антибиотиков не бывает. Антибиотики, назначающиеся в центрах семейной медицины и в больницах, - скорее средней крепости, у каждого антибиотика, в зависимости от дозы и показаний есть своя ниша. Антибиотики назначают ступенчато: начинают с препаратов первой строки и, при необходимости, переходят на антибиотики, борющиеся с другими бактериями, чтобы покрыть все возможные возбудители болезни. В качестве второй возможности позже выписывают антибиотик узкого спектра воздействия, который назначается в соответствии с характером болезни, учитывая сопутствующие заболевания и другие принимающиеся лекарства.

4. Боятся незнакомых лекарств