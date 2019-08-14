Мифы, связанные с лекарствами: легких антибиотиков не бывает

В отношении к антибиотикам люди делятся на два лагеря: одни видят в них чудо-лекарства, при помощи которых можно очень быстро избавиться от болезни, другие относятся скептически и с осторожностью, пишет Postimees.
Страхи и ложное понимание, связанные с антибиотиками, на портале Virtuaalkliinik - Minudoc.ee – попытался развеять семейный врач Сергей Саади:
1. Антибиотики принимают не в тех случаях
По словам врача, бывает и такое, что пациенты хотят получить антибактериальное лечение при заболеваниях, которые антибиотиками не лечат, но скорее могут привести к возникновению резистентности. Антибиотики неэффективны при вирусных заболеваниях. Поэтому не каждое воспаление уха, горла или глотки требует антибактериального лечения. «С большой долей вероятности эти заболевания пройдут сами. И лишь в том случае, если возбудителем болезни стала бактерия или возникло осложнение после вирусного заболевании, требуется соответствующее антибактериальное лечение», - объяснил врач.
2. Курс лечения прекращается слишком рано.
Никто не хочет долго принимать лекарства, это касается и антибиотиков, объяснил семейный врач: «При их назначении мы исходим, прежде всего, из характера болезни и ее возбудителей, в зависимости от этого курс лечения может длиться 3-21 день, или даже несколько месяцев. Легкое инфекционное заболевание мочеполовой системы можно вылечить антибиотиком за три дня, в то время как курс лечения клещевого боррелиоза составляет несколько месяцев. Врач может пойти навстречу пожеланию пациента и назначит более короткий курс лечения, но это не является хорошим решением. Укороченный курс не обязательно может оказаться таким же эффективным, как полный курс». Прежде чем пациент решит сократить курс лечения в ситуации, когда он почувствовал себя лучше или возникли побочные эффекты, Саади рекомендует посоветоваться с врачом.
3. Опасаются, что лекарство слишком сильное или слишком слабое
Пациенты делятся на две категории: тех, кто считает, что лекарство не помогает, и тех, кто считает, что им назначили слишком сильнодействующее средство. Саади объяснил процесс назначения антибиотиков: «Часто считается, что врач назначает слишком сильные антибиотики, которые плохо влияют на организм, поэтому люди хотят попробовать более легкий вариант.
В действительности легких антибиотиков не бывает. Антибиотики, назначающиеся в центрах семейной медицины и в больницах, - скорее средней крепости, у каждого антибиотика, в зависимости от дозы и показаний есть своя ниша. Антибиотики назначают ступенчато: начинают с препаратов первой строки и, при необходимости, переходят на антибиотики, борющиеся с другими бактериями, чтобы покрыть все возможные возбудители болезни. В качестве второй возможности позже выписывают антибиотик узкого спектра воздействия, который назначается в соответствии с характером болезни, учитывая сопутствующие заболевания и другие принимающиеся лекарства.
4. Боятся незнакомых лекарств
Саади говорит, что некоторые люди боятся принимать лекарства с незнакомыми названиями и просят назначить антибиотик, который они принимали раньше, поскольку в прошлый раз он им хорошо помог. В действительности нынешние симптомы не обязательно должны свидетельствовать о той болезни, которую успешно вылечили в прошлый раз: за ними может крыться иное заболевание, которое вообще не нуждается в антибактериальном лечении: «Если врач все же решит назначить антибиотики, исходя из истории болезни пациента, он может выписать и ранее назначавшийся препарат, и иной антибиотик с иным действующим веществом».
«Нужно учесть и то, насколько быстро и в каких дозах хотят получить эффект. Некоторые антибиотики лишь препятствуют размножению бактерий и не уничтожают их сразу, в то же время другие имеют прямое уничтожающее воздействие», - объяснил врач. Тут свою роль играет профилактика устойчивости к антибиотикам, в рамках которой не рекомендуется назначать два курса подряд один и тот же препарат. Но и у этого правила есть исключения.
5. Антибиотики вызывают понос
При использовании антибиотиков многие опасаются побочного эффекта в виде поноса. «В действительности, понос может возникнуть у 5-30 процентов проходящих курс антибактериального лечения пациентов, - объяснил Саади. – В группу риска входят пожилые люди в возрасте 65+ и люди с нарушением иммунной системы (лежачие больные и страдающие онкологией, аутоиммунными заболеваниями, ВИЧ и так далее). Легкое расстройство может возникнуть в конце курса и не требует лечения».
Сильный понос может вызвать бактерия Clostridium difficile, которая начинает размножаться, когда принимающийся антибиотик уничтожит в микрофлоре кишечника хорошие бактерии, и позволит размножаться плохим: «В этом случае врач может назначить лекарство с другим действующим веществом, заказать анализ кала, или направить пациента в инфекционную больницу. В некоторых случаях пробиотики помогают ослабить вызванный антибиотиками понос. Конечно, нужно придерживаться диеты. Например, есть сухари, рис, яблочное пюре, бананы и употреблять побольше жидкости. С сильным поносом нужно обратиться в отделение неотложной помощи».