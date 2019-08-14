Ученые рассказали как остановить или предотвратить развитие рака

Группа биологов из Университета Техаса установила: рацион, отличающийся низким содержанием сахара, может остановить развитие рака или даже предотвратить его появление. Когда уровень сахара в крови держится в определенных рамках, опухоли легких (плоскоклеточный рак) переставали прогрессировать, хоть и не уменьшались в размере, передает MEDdaily со ссылкой на Xinhua.
В рамках проведенного исследования мышей держали на кетогенной диете, отличающейся низким содержанием сахара. Также животным давали диабетический препарат, который не позволял почкам поглощать сахар из крови. В принципе, сама по себе кетогенная диета производила положительный эффект. Однако сочетание с медикаментозной терапией давало более выраженный результат.
Эксперты выявили однозначную связь между высокой концентрацией сахара в крови и сниженными показателями выживаемости у раковых больных. Видимо, плоскоклеточный рак во многом полагался на сахар как на источник энергии. Правда, ограничение уровня сахара никак не влияло на другие типы рака.