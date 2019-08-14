Ср, 14.08.2019
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Ученые рассказали как остановить или предотвратить развитие рака

Лаборатория. Иллюстративное фото.

ФОТО: SCANPIX

Группа биологов из Университета Техаса установила: рацион, отличающийся низким содержанием сахара, может остановить развитие рака или даже предотвратить его появление. Когда уровень сахара в крови держится в определенных рамках, опухоли легких (плоскоклеточный рак) переставали прогрессировать, хоть и не уменьшались в размере, передает MEDdaily со ссылкой на Xinhua.

В рамках проведенного исследования мышей держали на кетогенной диете, отличающейся низким содержанием сахара. Также животным давали диабетический препарат, который не позволял почкам поглощать сахар из крови. В принципе, сама по себе кетогенная диета производила положительный эффект. Однако сочетание с медикаментозной терапией давало более выраженный результат. 

Эксперты выявили однозначную связь между высокой концентрацией сахара в крови и сниженными показателями выживаемости у раковых больных. Видимо, плоскоклеточный рак во многом полагался на сахар как на источник энергии. Правда, ограничение уровня сахара никак не влияло на другие типы рака.

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