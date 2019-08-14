Ученые рассказали как остановить или предотвратить развитие рака

Группа биологов из Университета Техаса установила: рацион, отличающийся низким содержанием сахара, может остановить развитие рака или даже предотвратить его появление. Когда уровень сахара в крови держится в определенных рамках, опухоли легких (плоскоклеточный рак) переставали прогрессировать, хоть и не уменьшались в размере, передает MEDdaily со ссылкой на Xinhua.