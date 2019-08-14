Названы опасные последствия шестичасового сна

В исследовании приняли участие две тысячи взрослых людей из Великобритании. Ученые выяснили, что 44 процента из них спят менее шести часов в сутки. Только 17 процентов принявших участие в эксперименте спят рекомендованные восемь часов в день.

По словам Гринграса, у тех, кто спит менее шести часов ночью, высок риск не только ишемической болезни сердца, но и инсульта — из-за недосыпа он увеличивается на 60 процентов. Все недосыпающие также имеют повышенное давление и высокий уровень холестерина в крови.

Всего одна ночь плохого сна, по мнению медика, способна спровоцировать набор веса, потерю мышечной массы и даже повлиять на то, какие воспоминания останутся в мозге.

Недосып может сказаться на здоровье нации, обернуться многими серьезными проблемами для здоровья, считает профессор. Гринграс рассказал, что сон влияет на человеческое ДНК так же, как и другие внешние факторы — еда, уровень стресса, курение.