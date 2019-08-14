Ученые разработали уникальные видеогры

Мексиканский национальный автономный университет разработал серию игр, призванных использовать пластичность нейронных сетей для возвращения подвижности верхних конечностей. Данный реабилитационный подход отличается удобством - пациенты могут самостоятельно практиковаться дома, передает MEDdaily со ссылкой на Xinhua.
Игры укрепляют мышцы плеча, локтей и кистей, а также улучшают координацию глаз и рук. Среди созданных игр - Mole-Crisis, в которой требуется прихлопнуть крота, прежде чем он начнет бегать и прятаться. В другой игре пользователь играет роль вратаря, которому нужно остановить как можно больше штрафных ударов. Обе игры требуют, чтобы пациенты использовали свои плечи, руки и кисти.
Есть также игры, требующие взаимодействия с сенсорным экраном. К примеру, Sandwichmania тренирует пальцы рук - пользователю нужно выбирать ингредиенты для бутербродов. Еще разработчики предлагают использование аналога Kinect. Он фиксирует сжатие руки в кулак и ее разжимание. Игры продолжают совершенствовать для более прицельной проработки пальцев.