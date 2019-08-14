Ученые разработали уникальные видеогры

Игры укрепляют мышцы плеча, локтей и кистей, а также улучшают координацию глаз и рук. Среди созданных игр - Mole-Crisis, в которой требуется прихлопнуть крота, прежде чем он начнет бегать и прятаться. В другой игре пользователь играет роль вратаря, которому нужно остановить как можно больше штрафных ударов. Обе игры требуют, чтобы пациенты использовали свои плечи, руки и кисти.