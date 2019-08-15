Пять вещей, которые необходимо знать о продлении рецептов в аптеке

С июня у посетителей аптек Benu Apteek появилась возможность продлить свои просроченные рецепты прямо на месте в аптеке. Семейный врач Сергей Саади, который присоединился к системе Minudoc.ee, разъясняет, на какие препараты можно продлить рецепты в аптеке.
В аптеках нередки ситуации, когда пациенты вдруг замечают, что их рецепты уже исчерпали срок действия. К тому же это происходит тогда, когда уже завершается рабочий день или же наступили выходные и семейные врачи недоступны. Но, тем не менее, срочно необходимы лекарства от высокого давления или же от сахарного диабета, или медикаменты для детей, или что-то иное срочное. Теперь необходимые рецепты можно быстро и удобно продлить в аптеке.
1. Как проходит продление рецептов?
Рецепты можно продлить в специальных звукоизоляционных киосках, установленных в аптеках, в которых пациенты могут ввести посредством экрана необходимую информацию, которая направляется к присоединившемуся к сервису семейному врачу через систему Minudoc.
Для подтверждения личности пациента необходимы ИД-карта, mobiil-ID или smart-ID. «Чтобы врач смог принять решение о необходимости продления рецепта, ему прежде всего необходимо познакомиться с его дигитальной историей болезни и ранее выписанными рецептами. Поэтому пациент дает свое согласие на это в процессе аутентификации», - поясняет семейный врач Саади. «При необходимости мы уточняем информацию у пациента по телефону. Также пациент сам может получить совет от наших врачей как по части дозировки, так и по применению выписанного лекарства», - добавляет он.
После получения ходатайства в течение четверти часа пациент получает СМС на телефон с извещением о продлении рецепта или же с объяснением, почему продлении отказано. После этого можно сразу же выкупить необходимые лекарства.
2. Какие рецепты можно продлить?
По словам Саади, в аптеке можно продлить прежде всего те рецепты, которые назначены лечащим врачом в случае хронической или долговременной болезни — будь то препараты для приема курсом или же для постоянного применения. «В число таких медикаментов входят, например, лекарства необходимые для лечения диабета и повышенного давления, при этом именно на эти препараты чаще всего и продлевают рецепты через систему Minudoc. Также в аптеке можно обновить рецепты на противозачаточные препараты», - сказал Саади.
«Напоминаю, что рецепт посредством новой услуги можно выписать однократно и, в зависимости от лечебного плана пациента, на срок до трех месяцев. На более длинный период рецепт может выписать только лечащий врач», - подчеркнул семейный врач.
3. Какие рецепты продлить нельзя?
На определенные медикаменты услуга продления рецептов не распространяется. «К этому числу относятся, например, лекарства от рака, а также препараты с наркотическим или психотропным действием — такие как снотворные, успокоительные и антидепрессанты. Также рецепты не выписываются в случае острых состояний — например, лекарства от разных воспалений и сильных болей, в том числе и антибиотики», - пояснил Саади и добавил, что в аптеках или на странице Minudoc для выписки антибиотиков можно забронировать время для видеоконсультации с врачом, во время чего при необходимости можно обсудить лечебный план и назначение препарата.
При этой данной услуги не продлеваются и рецепты на те препараты, которые пациент под данным инфосистемы здравоохранения уже давно не использовал. «Рецепты на те лекарства, которые пациент использовал, например, год назад и после не обращался к врачу с этой проблемой здоровья, также невозможно продлить с помощью данного сервиса. Для продления рецептов на такие лекарства необходимо забронировать время для видеоконсультации с врачом», - заявил Саади.
4. Где и когда можно продлить рецепты?
Рецепты можно продлить в трех аптеках Benu в Таллинне, которые присоединились к этому пилотному проекту: в Старом городе по адресу Айа, 7, в аптеке Sikupilli и в аптеке по адресу Нарвское шоссе, 7. Также рецепт можно продлить, войдя в систему Minudoc через страницу Benu Apteek или же по адресу minudoc.ee.
Услугу выписки или продления рецептов можно заказать через систему каждый день до 22 часов — в том числе и во время выходных и государственных праздников. Услуга продления рецептов стоит 5 евро. Услуга видеоконсультации с врачом стоит 15 евро.
5. Могу ли я продлить рецепты и своих членов семьи?
«Как и у семейного врача, так и в аптеке нельзя продлить рецепты другого человека, но только выписанные на свое имя», - сказал Саади.
Услуга продления рецептов ориентирована в первую очередь на взрослых, которые в состоянии сами оценить потребность продления лечения на основании полученных рекомендаций от лечащего врача, а также могут описать действие принимаемого препарата в направляемой врачу анкете. «Но если родитель видит, что у его несовершеннолетнего ребенка заканчивается постоянно принимаемое лекарство, то можно забронировать время для видеоконсультации, во время которой врач может принять решение о продлении рецепта или отказе в этом», - заключил Саади.