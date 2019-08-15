Пять вещей, которые необходимо знать о продлении рецептов в аптеке

В аптеках нередки ситуации, когда пациенты вдруг замечают, что их рецепты уже исчерпали срок действия. К тому же это происходит тогда, когда уже завершается рабочий день или же наступили выходные и семейные врачи недоступны. Но, тем не менее, срочно необходимы лекарства от высокого давления или же от сахарного диабета, или медикаменты для детей, или что-то иное срочное. Теперь необходимые рецепты можно быстро и удобно продлить в аптеке.

1. Как проходит продление рецептов?

Рецепты можно продлить в специальных звукоизоляционных киосках, установленных в аптеках, в которых пациенты могут ввести посредством экрана необходимую информацию, которая направляется к присоединившемуся к сервису семейному врачу через систему Minudoc.

Для подтверждения личности пациента необходимы ИД-карта, mobiil-ID или smart-ID. «Чтобы врач смог принять решение о необходимости продления рецепта, ему прежде всего необходимо познакомиться с его дигитальной историей болезни и ранее выписанными рецептами. Поэтому пациент дает свое согласие на это в процессе аутентификации», - поясняет семейный врач Саади. «При необходимости мы уточняем информацию у пациента по телефону. Также пациент сам может получить совет от наших врачей как по части дозировки, так и по применению выписанного лекарства», - добавляет он.

После получения ходатайства в течение четверти часа пациент получает СМС на телефон с извещением о продлении рецепта или же с объяснением, почему продлении отказано. После этого можно сразу же выкупить необходимые лекарства.

2. Какие рецепты можно продлить?

По словам Саади, в аптеке можно продлить прежде всего те рецепты, которые назначены лечащим врачом в случае хронической или долговременной болезни — будь то препараты для приема курсом или же для постоянного применения. «В число таких медикаментов входят, например, лекарства необходимые для лечения диабета и повышенного давления, при этом именно на эти препараты чаще всего и продлевают рецепты через систему Minudoc. Также в аптеке можно обновить рецепты на противозачаточные препараты», - сказал Саади.

«Напоминаю, что рецепт посредством новой услуги можно выписать однократно и, в зависимости от лечебного плана пациента, на срок до трех месяцев. На более длинный период рецепт может выписать только лечащий врач», - подчеркнул семейный врач.

3. Какие рецепты продлить нельзя?