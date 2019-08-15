В первой половине года в лечении от рака в Эстонии нуждались почти 32 000 человек

Различные лекарства от рака (больничные и аптечные) Больничная касса оплатила на 25 миллионов евро, рецептурные препараты получили около 13 000 человек, а больничные медикаменты – около 5000 человек. «Если в начале года в список лекарств, финансируемых Больничной кассой, добавились шесть новых препаратов, необходимых для лечения нескольких сотен человек, то с 1 апреля по 1 августа выбор расширился еще сильнее», - заверила специалист по лекарствам Больничной кассы Кярт Велисте.

Начиная со второго квартала этого года со скидкой от Больничной кассы стали доступны еще два новых лекарства от рака – мидостаурин (Rydapt) и осимертиниб (Tagrisso), а также расширились показания для иматиниба. «Благодаря этим лекарствам улучшились возможности для лечения пациентов с впервые диагностированной острой миелоидной лейкемией, а также для пациентов далеко зашедшего рака легких с генной мутаций и с определенным типом гематологических опухолей», - сказала Велисте, по словам которой, лекарства помогают паре десятков человек, а предполагаемые расходы для Больничной кассы составят около 600 000 евро.

Также, начиная с июля, врачи могут выписывать большему количеству пациентов лекарства от опухолей предстательной железы и лимфосистемы: «В последующие годы пользу от добавленных препаратов будут получать более 270 пациентов в год, а дополнительные расходы для бюджета Больничной кассы составят до четырех миллионов евро в год».

С 1 июля изменили право на выписку лекарства с действующим веществом ибрутиниб (Imbruvica). Если раньше препарат был доступен малой группе больных, то теперь его может получить большее количество пациентов с хроническим лимфобластным лейкозом. Велисте уточнила, что речь идет об очень эффективном лекарстве, который часто работает и в той ситуации, когда другие возможности для лечения себя исчерпали, или если изначальная форма болезни пациента по своему генному профилю имела высокий риск.

Также с 1 июля расширилась доступность лечения пациентов с запущенной формой рака предстательной железы: «Теперь урологи и онкологи могут выписывать препарат абиратерон ацетат (Zytiga) на более раннем этапе лечения, что позволяет замедлить углубление болезни и отложить имеющую много побочных эффектов химиотерапию», - сказала Велисте.

По словам эксперта по лекарствам, лекарства от рака – это лишь одна часть всего лечения: «Важное место занимают возможности современной диагностики и методы лечения. Тактика лечения должна быть целостной: хирургическое лечение, облучение, поддерживающее лечение, а также последующий контроль и консультирование». И хотя выживаемость при раке среди эстонских пациентов постепенно повышается, люди все же не в достаточной мере используют возможности для профилактики онкологии и раннего обнаружения. По данным Больничной кассы, в первом полугодии на выборочное обследование для выявления рака шейки матки пришли лишь 23,5 процента представительниц целевой группы, а для выявления рака груди – 28,1 процента. В разрезе уездов, самая низкая активность наблюдается в Вильяндиском уезде. Там на обследования пришли лишь 2,1 процента женщин целевой группы.

«По-прежнему, многие из тех, кто не приходит на бесплатные обследования, хотя получили приглашение и возможность для проверки состояния своего здоровья. Однако многие попадают к врачу лишь тогда, когда уже слишком поздно, и врачи уже ничем не могут помощь», - признала занимающаяся профилактикой рака главный специалист службы услуг первичного уровня Больничной кассы Маде Бамбус.

Рак, выявленный на ранней стадии, поддается лечению и это может спасти человеку жизнь!

В 2019 году на выборочное обследование для раннего выявления рака груди ждут имеющих медицинскую страховку женщин 1951, 1952, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967 и 1969 годов рождения.

В 2019 году на выборочное обследование для раннего выявления рака шейки матки ждут имеющих медицинскую страховку женщин 1964, 1969, 1974, 1979, 1984 и 1989 годов рождения.