В России люди отравились подсолнечным маслом: несколько человек погибли

В Ульяновске следователи начали проверку в связи с госпитализацией семи горожан с симптомами отравления. Из них умерли уже двое, говорится в сообщении регионального управления СК РФ. Предположительно, люди отравились подсолнечным маслом, в которой мог попасть крысиный яд. По неофициальным данным, отрава поступила из Сызрани Самарской области, где от нее пострадали десятки гастарбайтеров, передает Newsru.

Среди отравившихся двое детей. По оценке врачей, угрозы их жизни нет, отмечают в СК. Следователи проверяют версию, по которой люди отравились растительным маслом кустарного приготовления. Уголовное дело еще не возбуждено.

Старший помощник прокурора Ульяновской области Василий Зима уточнил "Интерфаксу", что отравилась семейная пара, родители супругов, двое детей и знакомый. По словам прокурора, все они употребили подсолнечное масло, которое приобрели еще 1,5 месяца назад у фермера. Тот изготовил продукт самостоятельно и тоже отравился. Зима назвал домыслами версии журналистов об отравленных ядом семечках подсолнечника и предложил дождаться результатов экспертизы.

Некоторые подробности трагедии приводит информагентство Ulpravda со ссылкой на достоверный источник. По его словам, масло, которое употребляли в пищу пострадавшие, изготовил у себя дома житель села Михайловка Тереньгульского района Ульяновской области. Подсолнечник он закупил у фермера в соседней Сызрани. Первой жертвой домашнего продукта стала супруга селянина. Она скончалась в больнице 3 августа, а сам производитель жив.

Масло также было отправлено в Ульяновск - в семью дочери его изготовителя. 38-летняя женщина использовала масло в приготовлении блюд. В итоге 2 августа госпитализировали ее 40-летнего супруга, а 7 августа доставили в больницу саму хозяйку. 10 августа в детскую областную больницу с отравлением привезли их детей 2005 и 2012 годов рождения.

38-летняя дочь частного производителя также успела продать 1,5 литра того самого подсолнечного масла своей коллеге. Та, в свою очередь, накормила им родных. Отец этой женщины скончался 16 августа в больнице.

По данным источника, семенами, из которого изготовили масло, отравились и несколько десятков человек в Самарской области. Предположительно, местный фермер хранил головки подсолнечника с семенами в ангаре, обработанном крысиным ядом.