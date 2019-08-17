Шоколад оказался бесполезен при депрессии

В исследовании издания «Депрессия и беспокойство» говорится о пользе темного шоколада для страдающих клинической депрессией, MedicalХpress опровергает эти доводы. Издание оспаривает выводы ученых, которые настаивают на влиянии темного шоколада на состояние пациентов.

Оппоненты в споре с изданием о депрессии ссылаются на то, что испытуемые ели около 12 граммов шоколада и потом отмечали улучшение состояния. Те, кто употреблял более ста граммов в день (около плитки шоколада), вообще не отмечали никакого результата. MedicalХpress утверждает, что в этом случае можно говорить о совпадении, но не о научности эксперимента и отмечает, что подобные исследования противоречат рекомендациям здравоохранения.