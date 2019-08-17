Заболевшая раком кожи женщина советует обращать внимание на любой прыщик

Историю Трейси Френч опубликовало издание The Sun. Женщина поделилась своим печальным опытом, чтобы он стал уроком для других людей и помог предотвратить возможное заболевание, передает MedikForum.

По словам Трейси, однажды она заметила у себя над губой едва заметное пятнышко. Канадка подумала, что у нее прыщик. Она не обращала на него внимания, ожидая, когда прыщ пройдет сам. Однако розовое образование над губой изменило свой вид.

«Сначала это выглядело как прыщ. Потом он исчез. Но затем вернулся и стал выглядеть как красное чешуйчатое пятно», - рассказала Френч.

Женщина обратилась к дерматологу, который назначил биопсию. После ее проведения выяснилось, что образование на коже – это рак, плоскоклеточная карцинома.