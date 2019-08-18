Назван лучший продукт для людей с повышенным давлением

Эксперты отмечают, что молочные продукты богаты кальцием, однако многие из них отличаются повышенным содержанием жиров, а в некоторых слишком много соли. По словам диетологов, сыр моцарелла считается одним из лучших вариантов, поскольку в нем мало соли и жира.

Уточняется, что гипертоникам следует включить в рацион и другие сорта белого сыра такие, как фета и козий сыр. Кроме того, снижает артериальное давление нежирный творог.