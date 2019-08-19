Опрос показал: 8 из 10 человек плачут на работе

Упоминались помимо прочего издевательства на рабочем месте, проблемы с клиентами или рабочие ошибки, пишет Meddaily. По словам психологов, на работе люди часто плачут украдкой, скрываясь от остальных. Ведь слезы могут быть расценены как признак слабости. Это не дает человеку получить эмоциональную разрядку.