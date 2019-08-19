Опрос показал: 8 из 10 человек плачут на работе

Как сообщает The Daily Mail, около 14% работников плачут минимум раз в неделю. Некоторые плачут каждый день. В основном (45%) причиной являются проблемы с начальством или коллегами. Также среди самых распространенных причин слез респонденты называли загруженность на работе (16%) или личные, домашние проблемы (около 20%).
Упоминались помимо прочего издевательства на рабочем месте, проблемы с клиентами или рабочие ошибки, пишет Meddaily. По словам психологов, на работе люди часто плачут украдкой, скрываясь от остальных. Ведь слезы могут быть расценены как признак слабости. Это не дает человеку получить эмоциональную разрядку.
Кстати, ранее проводившееся Университетом Калифорнии исследование показало, что длительный рабочий день повышает риск появления проблем у работников. В частности, ученые пронаблюдали за банковскими работниками в течение 9 лет. На третий год у многих работников развилась привычка кусать ногти и бессонница.