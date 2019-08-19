Финны скупают в Эстонии по дигирецептам тысячи наименований лекарств

По словам Тийи Лундквист, каждый месяц финны выкупают в Эстонии лекарства приблизительно по 500 выписанным в Финляндии дигирецептам. Исключением стал июль, когда количество покупок выросло до 860. Эти цифры по сравнению с общим количеством выданных рецептурных препаратов небольшое. В июле по всей Финляндии было выдано около двух миллионов рецептов, сказала она.

Приобретение лекарств по финским рецептам в аптеках Эстонии стало возможным в январе этого года. Лекарства, содержащие вещества, влияющие на центральную нервную систему, или наркотики, финны покупать за границей не могут.

По словам представителя департамента, в Эстонии много аптек, которые в состоянии выполнить заказ по финскому дигитальному рецепту. Она подчеркнула, что такие аптеки есть и за пределами Таллинна.

Эксперт Министерства социальных дел и здравоохранения Теэмупекка Виртанен считает, что количество лекарств, выкупаемых в Эстонии по финским рецептам, на удивление велико. Она говорит, что речь идет о проекте, охватывающем весь Европейский союз, но пока находящийся в начальной стадии. Финляндия и Эстония стали первыми странами ЕС, в которых проект начал работать. На данный момент к проекту присоединилась и популярная среди финских туристов Хорватия.

«Реальная польза появится только тогда, когда к проекту присоединятся все страны. Сейчас сделаны лишь первые шаги», - сказала Виртанен.

Сотрудничество Финляндии и Эстонии пока одностороннее. Возможность выкупать лекарства в Финляндии по эстонским рецептам еще находится в стадии подготовки. «Изначально была идея реализовать ее к концу нынешнего года. Но я не могу сказать точнее, пока все не будет сделано», - сказала Лундквист.

По словам эксперта министерства Виртанен, по ценам, указанным на сайтах эстонских аптек, лекарства в Эстонии как правило дешевле, чем в Финляндии, но в целом разница в ценах велика лишь в случае некоторых препаратов.