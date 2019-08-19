Врачи: при высоком кровяном давлении лучше не есть обычный сыр

Например, в чеддере соли больше, чем в чипсах. Сыр моцарелла, в свою очередь, отличается относительно низким содержанием соли и жиров. Также стоит обратить внимание на козий сыр и нежирный творог, правда, ограничивая объемы потребления. По словам диетологов, молочные продукты с низким содержанием жира (это могут быть молоко, йогурты и обезжиренный сыр) за счет взаимодействия кальция с калием помогают контролировать и снижать давление.