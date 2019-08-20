Раскрыта смертельная опасность недосыпа

Специалисты проанализировали данные о 1,3 миллиона участников. Исследователи применили метод менделевской рандомизации, при котором учитываются генетические факторы бессонницы, пишет Lenta. Это позволяет определить более четкую причинно-следственную взаимосвязь между недосыпом и заболеваниями сердца. Оказалось, что обладание вариантами генов, которые способствуют бессоннице, повышает риск инсульта и других нарушений.