Болезни, которые ставят в тупик врачей

Так, например, летаргический энцефалит. Эта болезнь в начале ХХ века завоевала Европу, а позже и Америку. В результате умерло много людей.

У людей начинались галлюцинации, затем они переставали шевелиться и что-либо говорить, потом наступало полное онемение и неподвижность. Люди засыпали, но разбудить их не представлялось возможным (отсюда и название болезни «летаргический энцефалит»). Они как бы впадали в кому. После этого многие умирали.

Те, кому удавалось выжить и прийти в себя, до конца жизни имели проблемы с психикой. Все они рассказывали, что, оставаясь неподвижными, они были в полном сознании. То есть, на самом деле они не спали и не были в коме, они попросту оказывались как бы замурованными в собственном теле.

Впервые это заболевание было описано в середине двадцатых годов прошлого века. Впоследствии ученые разных стран пытались установить возбудителя заболевания, но безуспешно.

Еще одно заболевание, с которым справиться не так легко - марбургский вирус. В 1967 году 31 сотрудник лаборатории немецкого города Марбурга в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. Симптомы не подходили ни под одно из известных в то время заболеваний.

У больных, которые поступали в лихорадочном состоянии, наблюдались диарея, рвота. Врачи диагностировали внутренние кровотечения, шок и коллапс системы кровообращения. Вскоре семь человек умерли. Неизвестную болезнь назвали марбургским вирусом. Врачи предположили, что заражение могло произойти в процессе работы с африканскими зелеными мартышками, которых накануне завезли из Уганды. На этих животных испытывалась вакцина против полиомиелита.

Впоследствии марбургский вирус оказался первым выявленным вирусом семейства Эбола. Его возбудители - зоонозные инфекции, то есть, передающиеся человеку от животных. Врачи так и не выяснили, какие животные являются первоначальными накопителями этой инфекции. Но человеку они передаются от обезьян и летучих мышей. Неизвестно также, каким именно образом происходит заражение: при поедании мяса больных животных или при соприкосновении человека с их биологическими жидкостями.

Но от человека к человеку передача вируса происходит только через биологический материал: слюна, слезы, рвотные массы, кровь, кал, прочие выделения. Воздушно-капельный путь передачи является маловероятным.

Следующая болезнь называется синдром скованного человека, или синдром мышечной скованности, или синдром негнущегося человека. В мире обнаружено лишь 200 случаев этого заболевания. Столь редкая патология не позволяет медикам полноценно изучить ее.

Проявляться заболевание начинает с повышенного тонуса мышц. Это когда в состоянии расслабленности и покоя сохраняется минимальное напряжение мышц. Одновременно заболевший ощущает болезненные спазмы. Постепенно данные проявления нарастают, охватывая все тело. Спазмы могут быть настолько сильными, что повреждают связки и сухожилия. Человек становится обездвиженным.

Причины возникновения синдрома скованного человека так и не установлены. По данному вопросу существует несколько теорий, но ни одна из них не может претендовать на абсолютную достоверность.

Еще одно сложное заболевание - болезнь Порфирия. У нее есть и другое название «Болезнь Гюнтера» - в честь Ганса Гюнтера, впервые описавшего ее в 1911 году. На самом деле болезнь Гюнтера - одна из разновидностей болезни Порфирия.

Непереносимость солнечного света - так можно кратко охарактеризовать все разновидности этого заболевания. При попадании солнечного света на кожу человека последняя начинает резко темнеть, истончаться, а затем лопаться. По истечении некоторого времени на коже образуются воспаления, язвы, которые повреждают хрящевые ткани и деформируют нос и уши. Язвами покрываются даже веки, а пальцы становятся скрюченными. Солнечный свет приносит таким людям невыносимые страдания. В народных страшилках эти заболевания приписывали вампирам.