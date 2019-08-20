Эпидемия кори на Украине: заболели около 60 000 человек

Эпидемия кори продолжается на Украине. Согласно сообщению, опубликованному во вторник, 20 августа, на сайте министерства здравоохранения страны, с начала 2019 года корью заболели 57301 человек, в том числе свыше 30 тысяч детей, от осложнений умерли 18 человек.
В заявлении также отмечается, что больше всего новых случаев заболевания зарегистрировано в Киеве, в Киевской и Одесской областях, передает DW.
Минздрав Украины призвал усилить меры противодействия болезни и повысить уровень иммунизации также в Ровенской, Закарпатской, Тернопольской, Ивана-Франковской и Черновицкой областях.
Прививки от кори
Отмечается, что все регионы Украины снабжены на данный момент бельгийскими и американскими вакцинациями КПК. В ближайшие месяцы планируется доставить на Украину 780 тысяч доз вакцинации КПК.