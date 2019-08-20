Эпидемия кори на Украине: заболели около 60 000 человек

Эпидемия кори продолжается на Украине. Согласно сообщению, опубликованному во вторник, 20 августа, на сайте министерства здравоохранения страны, с начала 2019 года корью заболели 57301 человек, в том числе свыше 30 тысяч детей, от осложнений умерли 18 человек.