Исследование: с помощью дурманящих веществ пытаются бороться с депрессией

Институт развития здоровья опубликовал отчет исследования об употреблении дурманящих веществ среди 16-64-летних жителей Эстонии, который описывает отношение жителей Эстонии к употреблению дурманящих веществ, а также распространенность употребления различных веществ, в том числе, наркотиков, алкоголя, табачных изделий. Сбор данных проводился в 2018 году, на вопросы ответили более 2200 человек.

Чуть меньше половины участников опроса (42%) боятся стать жертвой насилия из-за того, что кто-то другой употребляет дурманящие вещества, чаще всего это чувство испытывают женщины. Более трети лично знают кого-то, кто употребляет наркотики, и почти четверти респондентов предлагали попробовать наркотики. Если в течение года значительно увеличилась доля тех, кто больше оценивают риски от каждодневного курения и употребления алкоголя допьяна, то риск для здоровья от пробы и регулярного употребления конопли оценивают все ниже.

Четверть совершеннолетних жителей Эстонии в течение жизни пробовали какое-то наркотическое вещество. Чаще всего пробовали и употребляли коноплю (24%), также часто упоминали употребление таких стимулянтов (6%), как амфетамин, экстази и кокаин. Кроме того, представлено и употребление смеси веществ: 15% участников опроса в течение жизни и 5% в течение последнего года употребляли одновременно несколько дурманящих веществ.

Чаще всего вместе употребляли алкоголь и коноплю. В то же время, было отмечено, что употребление наркотиков было связано с разными проблемами. У каждого четвертого возникали проблемы дома или в парных отношениях, а у каждого седьмого это приводило к экономическим проблемам или проблемам с друзьями. Кроме того, приводили в пример проблемы с полицией (13%) и проблемы на работе, в школе или в университете (9%). Проблемы со здоровьем возникали у 2% ответивших на вопросы.

Употребление дурманящих веществ связано с душевным здоровьем: у употребляющих все равно какие вещества часто представлены симптомы депрессии. В то же время, может возникнуть ситуация, при которой для смягчения проблем ищут помощи в различных дурманящих веществах, но чаще всего разные проблемы лишь добавляются – как в плане здоровья, так и в других сферах жизни.