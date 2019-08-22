Прием антибиотиков увеличивает риск возникновения рака

Уровень потребления антибиотиков по всему миру за последние десять лет вырос на 35 процентов. Причем антибиотики попадают в человеческий организм и через пищу — 80 процентов произведенных в США антибиотиков приходится на мясную промышленность.

Давно известно, что антибиотики для приема внутрь оказывают длительное воздействие на микробиоту кишечника, нарушая баланс между полезными и болезнетворными бактериями, что создает выгодную среду для распространения бактерий, вызывающих рак.

В проведенном в США исследовании были рассмотрены данные о потреблении лекарств на протяжении всей жизни 16 642 людей старше 60 лет.

В процессе исследования было диагностировано 1195 аденом, или доброкачественных опухолей, что зачастую является знаком о возникновении рака прямой кишки.