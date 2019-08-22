Прием антибиотиков увеличивает риск возникновения рака

В связи с постоянно увеличивающимся показателем антибиотикорезистентности, ученые изучили связь антибиотиков с возникновением различных заболеваний. Результаты нескольких исследований показали, что прием данных препаратов увеличивает риск развития рака прямой кишки, пищевода и поджелудочной железы.
Уровень потребления антибиотиков по всему миру за последние десять лет вырос на 35 процентов. Причем антибиотики попадают в человеческий организм и через пищу — 80 процентов произведенных в США антибиотиков приходится на мясную промышленность.
Давно известно, что антибиотики для приема внутрь оказывают длительное воздействие на микробиоту кишечника, нарушая баланс между полезными и болезнетворными бактериями, что создает выгодную среду для распространения бактерий, вызывающих рак.
В проведенном в США исследовании были рассмотрены данные о потреблении лекарств на протяжении всей жизни 16 642 людей старше 60 лет.
В процессе исследования было диагностировано 1195 аденом, или доброкачественных опухолей, что зачастую является знаком о возникновении рака прямой кишки.
Было обнаружено, что у людей, принимавших в течение жизни антибиотики более двух месяцев подряд, аденома возникала с большей вероятностью. По оценке ученых, у людей, часто принимающих антибиотики, риск возникновения рака прямой кишки на 9 процентов выше, а у тех, кто принимает данные препараты более двух месяцев подряд, риск выше на 17 процентов.