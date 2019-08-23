Иностранные врачи не обязаны знать эстонский язык и владеть нужными навыками

В Союзе врачей Эстонии считают, что следует ужесточить требования при найме на работу врачей с иностранным образованием, пишет Med24.
По мнению Союза врачей Эстонии следует установить требования, что к врачебной практике допускаются только те специалисты, которые смогут предоставить доказательство знания эстонского языка по меньшей мере на категорию B2.
Также в союзе находят, что следует признавать квалификацию иностранных врачей и врачей-специалистов только в случае, если ходатайствующий прошел обучение, продолжительность и учебная программа которого отвечает эстонским требованиям.
«Мы считаем, что признавать квалификацию иностранного врача, основываясь только на продолжительности обучения неверно, следует также сравнивать пройденную им учебную программу. Содержание иностранного обучения могут оценивать, прежде всего, специалисты в данной области», – уверена генеральный секретарь Союза враче Катрин Рехемаа.