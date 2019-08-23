Иностранные врачи не обязаны знать эстонский язык и владеть нужными навыками

По мнению Союза врачей Эстонии следует установить требования, что к врачебной практике допускаются только те специалисты, которые смогут предоставить доказательство знания эстонского языка по меньшей мере на категорию B2.

Также в союзе находят, что следует признавать квалификацию иностранных врачей и врачей-специалистов только в случае, если ходатайствующий прошел обучение, продолжительность и учебная программа которого отвечает эстонским требованиям.