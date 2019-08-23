Союз врачей: медики-иностранцы должны знать эстонский язык и владеть нужными навыками

По мнению Союза врачей Эстонии, следует установить требования, в соответствии с которыми к врачебной практике допускаются только те зарубежные специалисты, которые смогут представить доказательства владения эстонским языком по меньшей мере на категорию B2, пишет Med24.
Также в союзе находят, что следует признавать квалификацию иностранных врачей и врачей-специалистов только в том случае, если ходатайствующий прошел обучение, продолжительность и учебная программа которого отвечает эстонским требованиям.
«Мы считаем, что признавать квалификацию иностранного врача, основываясь только на продолжительности обучения неверно, следует также сравнивать пройденную им учебную программу с нашей. Содержание иностранного обучения могут оценивать, прежде всего, специалисты в данной области», – уверена генеральный секретарь Союза враче Катрин Рехемаа.