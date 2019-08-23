Новая дешевая политаблетка способна предотвратить болезни сердца

В нее включены разжижающий кровь аспирин, понижающий холестерин статин и еще два препарата, снижающих давление.

Медики в Британии и Иране утверждают, что эта политаблетка чрезвычайно действенна, а стоит копейки.

Они рекомендуют выдавать ее всем пожилым людям, достигшим определенного возраста, особенно в бедных странах, где у врачей меньше возможностей осмотреть пациента и оказать индивидуальную помощь.

Ишемическая болезнь сердца и инсульт являются основными причинами смерти по всему миру; от этого в год умирает более 15 млн человек.

Курение, избыточный вес и недостаточная физическая активность повышают риск развития сердечных болезней.

Новые выводы врачей сделаны на основе исследования привычек 6800 человек из 100 иранских деревень и населенных пунктов и опубликованы в медицинском журнале «Ланцет».

Половине участвовавших в этом исследовании давали политаблетку и рекомендации по тому, как улучшить свой образ жизни, тогда как другой половине предлагались только устные рекомендации.

После пяти лет исследований медики выявили:

202 сердечных приступа у 3 421 человек, которым давалась политаблетка

301 - у 3 417 человек, которые не получали политаблетку

Получается, что этот профилактический препарат предотвратил развитие серьезной сердечно-сосудистой болезни у одного человека из 35-ти.

«Мы предоставили эти выводы в развивающихся и странах со средним уровнем доходов - а это довольно приличное количество стран - где этот подход стоит принять к сведению», - сказал Би-би-си профессор Том Маршалл из университета Бирмингема.

В ходе исследования также было установлено, что новая политаблетка приводила к существенному снижению холестерина, однако почти не влияла на кровяное давление.

Лекарство выдавалось людям старше 50 вне зависимости от того, имелись ли у них проблемы с сердцем в анамнезе или нет.

«Учитывая доступность этой политаблетки, есть все шансы улучшить профилактику сердечно-сосудистых заболеваний, являющихся причиной смерти номер один в мире, и предотвратить их развитие», - отметил доктор Низал Саррафжадеган из Исфаханского университета медицинских наук в Иране.

Идея производства такой профилактической политаблетки возникла в 2001 году, однако исследование на предмет ее эффективности было проведено впервые.

В Британии и других развитых странах у врачей имеется доступ к различным препаратам, включая статины, а также возможность оценить специфические нужды каждого пациента.

«В Британии преимущество этой политаблетки не будет столь существенно, и потребуется провести клинические исследования, чтобы оценить все ее преимущество по сравнению с тем, что предлагается в данный момент», - говорит профессор Маршалл.

Это лекарство пока не имеет разрешения на продажу в Соединенном Королевстве, получить на него лицензию будет непросто.

Как указывает благотворительный Британский фонд по борьбе с сердечными заболеваниями, каждый третий британец, имеющий повышенное давление, не знает об этом.